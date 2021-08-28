Способ победить постковидный синдром назвали в Роспотребнадзоре

Вакцинация против коронавируса может улучшить состояние переболевших коронавирусом пациентов, если у них проявляется постковидный синдром. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома», — цитирует Горелова РИА Новости.
По его словам, люди с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же легко, как и те, у кого он не проявился.
Горелов рекомендует проходить вакцинацию через полгода после выздоровления от коронавируса, так как титр вируснейтрализующих антител начинает снижаться через 50 дней и у большинства пациентов достигает минимума через 4-6 месяцев.
Эпидемиолог не исключает, что прививку можно сделать раньше.
Пациентам с постковидным синдромом разрешено прививаться любой из зарегистрированных в России вакцин.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", из-за низких темпов вакцинации Бердск находится в "красной зоне".