Способ победить постковидный синдром назвали в Роспотребнадзоре
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Способ победить постковидный синдром назвали в Роспотребнадзоре

8:58:548/28/2021Фото: Nso.ru
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Люди с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же легко, как и те, у кого он не проявился.

Эпидемиолог назвал способ победить постковидный синдром
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вакцинация против коронавируса может улучшить состояние переболевших коронавирусом пациентов, если у них проявляется постковидный синдром. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома», — цитирует Горелова РИА Новости.

По его словам, люди с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же легко, как и те, у кого он не проявился.

Горелов рекомендует проходить вакцинацию через полгода после выздоровления от коронавируса, так как титр вируснейтрализующих антител начинает снижаться через 50 дней и у большинства пациентов достигает минимума через 4-6 месяцев.

Эпидемиолог не исключает, что прививку можно сделать раньше.

Пациентам с постковидным синдромом разрешено прививаться любой из зарегистрированных в России вакцин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", из-за низких темпов вакцинации Бердск находится в "красной зоне".

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коронавирусантителапостковидный синдром вакцинаАлександр Горелов
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