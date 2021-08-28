Без вести пропала 10-летняя Даша с голубыми глазами: Пошла гулять и не вернулась
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Без вести пропала 10-летняя Даша с голубыми глазами: Пошла гулять и не вернулась

9:14:228/28/2021Фото: pixabay.com
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Родители написали заявление в полицию. Волонтеры вышли на поиски исчезнувшего ребенка.

Волонтеры и полиция ищут пропавшую девочку

В Новоберезовском Свердловской области 27 августа пропала 10-летняя девочка. Об этом сообщили в местном поисковом отряде "Прорыв".

После того, как она ушла гулять и не вернулась, родители написали заявление в полицию. Волонтеры вышли на поиски исчезнувшего ребенка.

Пропала без вести Даша Баранова, ей 10 лет, у нее русые волосы и голубые глаза. Ранее девочка никогда не уходила из дома. Ее семья характеризуется как благополучная.

Розыском занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Даши, просят обращаться по телефону полиции: (34369) 4-75-00 или к руководителю отряда Николаю: +7 912 037-97-90.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пропавшую в Тюмени Настю Муравьеву нашли через два месяца убитой. Силовики задержали подозреваемого.

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