Без вести пропала 10-летняя Даша с голубыми глазами: Пошла гулять и не вернулась

В Новоберезовском Свердловской области 27 августа пропала 10-летняя девочка. Об этом сообщили в местном поисковом отряде "Прорыв".
После того, как она ушла гулять и не вернулась, родители написали заявление в полицию. Волонтеры вышли на поиски исчезнувшего ребенка.
Пропала без вести Даша Баранова, ей 10 лет, у нее русые волосы и голубые глаза. Ранее девочка никогда не уходила из дома. Ее семья характеризуется как благополучная.
Розыском занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Даши, просят обращаться по телефону полиции: (34369) 4-75-00 или к руководителю отряда Николаю: +7 912 037-97-90.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пропавшую в Тюмени Настю Муравьеву нашли через два месяца убитой. Силовики задержали подозреваемого.