Американцы нанесли воздушный удар в Афганистане после серии терактов в Кабуле

Военные США нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Как сообщает Центральное командование американских ВС, с помощью беспилотника был уничтожен боевик ИГ*.
"Вооруженные силы США совершили загоризонтную контртеррористическую операцию против планировщика ИГ*. Беспилотный воздушный удар нанесен в провинции Нангархар. По предварительным данным, цель уничтожена... Потерь среди гражданских нет", - цитирует сообщение РИА Новости.
Это ответ за серию терактов, произошедших в Кабуле 26 августа. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по последним данным, при взрывах погибло 170 человек, в том числе 18 американских военнослужащих. Порядка 200 человек получили ранения.
Талибы 15 августа захватили столицу Афганистана без боя и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России.