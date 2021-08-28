"Врезались в стену и погибли": Три молодых человека из ВАЗа скончались в Новосибирске. Смотрите видео
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"Врезались в стену и погибли": Три молодых человека из ВАЗа скончались в Новосибирске. Смотрите видео

9:40:168/28/2021Фото: ГИБДД по Новосибирску
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Еще одни пострадавший попал в больницу. Личности находившихся в автомобиле в момент смертельной аварии устанавливают полицейские.

Трое молодых людей погибли после наезда ВАЗ 2114 на бетонную стену в Новосибирске

Ранним утром 28 августа в Дзержинском районе Новосибирска произошла авария, в которой погибли три человека. О трагедии сообщили в ГИБДД по городу.

ВАЗ 2114 наехал на препятствие - бетонную стену. Удар стал трагическим: сразу три человека погибли, одного пострадавшего мужчину увезли в больницу.

“На территории Дзержинского района, неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2114 по улице Полякова, со стороны улицы В. Звонорева, в сторону проспекта Дзержинского, и в пути следования у дома N 169 корпус 2 по проспекту Дзержинского совершил наезд на препятствие”, - говорится в сообщении.

Известно, что погибли двое мужчин и девушка. На вид им около 20 и 17 лет соответственно. Их личности еще устанавливают.

Полицейские работают на месте смертельного ДТП, устанавливают истинную причину смертельной аварии.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне СКР возбудил уголовное дело после гибели 3-летнего ребенка - его убил трактор, косивший траву на обочине в Новосибирской области.

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