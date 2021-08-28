"Врезались в стену и погибли": Три молодых человека из ВАЗа скончались в Новосибирске. Смотрите видео

Ранним утром 28 августа в Дзержинском районе Новосибирска произошла авария, в которой погибли три человека. О трагедии сообщили в ГИБДД по городу.
ВАЗ 2114 наехал на препятствие - бетонную стену. Удар стал трагическим: сразу три человека погибли, одного пострадавшего мужчину увезли в больницу.
“На территории Дзержинского района, неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2114 по улице Полякова, со стороны улицы В. Звонорева, в сторону проспекта Дзержинского, и в пути следования у дома N 169 корпус 2 по проспекту Дзержинского совершил наезд на препятствие”, - говорится в сообщении.
Известно, что погибли двое мужчин и девушка. На вид им около 20 и 17 лет соответственно. Их личности еще устанавливают.
Полицейские работают на месте смертельного ДТП, устанавливают истинную причину смертельной аварии.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне СКР возбудил уголовное дело после гибели 3-летнего ребенка - его убил трактор, косивший траву на обочине в Новосибирской области.