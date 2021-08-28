Коронавирусом болеют 145 жителей Бердска: Новых зараженных выявили за сутки на 28 августа
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Коронавирусом болеют 145 жителей Бердска: Новых зараженных выявили за сутки на 28 августа

10:08:018/28/2021
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За все время с начала пандемии выздоровели 2162 бердчанина, которым поставили диагноз COVID-19. 

В третью волну тяжелее переносят коронавирус

Новые данные по ситуации с коронавирусом в Бердске стали известны "Курьер. Среда. Бердск" в субботу.

Как сообщил городской оперативный штаб утром 28 августа, за прошедшие сутки в Бердске выявили 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, за все время пандемии в городе официально зарегистрировано 2307 заболевших COVID-19.

Стоит отметить, что последние две недели суточный прирост составляет 7. До этого регистрировали каждые сутки по 8 новых случаев. А почти весь июль их было 6 каждые сутки.

По данным оперштаба, на 28 августа в Бердске под медицинским наблюдением находятся 464 жителя. За все время с начала пандемии выздоровели 2162 бердчанина, которым поставили диагноз COVID-19. Значит, 145 жителей Бердска на 28 августа болеют коронавирусом.

За последние сутки медики взяли у бердчан, имеющих симптомы ОРВИ, еще 98 тестов. Есть ли у них коронавирус, станет известно в ближайшие 2-3 дня.

Тестов взято 98. Выздоровевших и выписанных 2162. На сегодняшний день 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2307 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердские медики предупреждают о том, что смертность от коронавируса во время четвертой волны, которая наступит осенью, увеличится на 35%.

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