Автобус раздавил 3-летнюю девочку: Ее бабушку зажало дверями и ребенок упал под колеса
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Автобус раздавил 3-летнюю девочку: Ее бабушку зажало дверями и ребенок упал под колеса

10:45:118/28/2021Фото: Скриншот
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Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ее срочно доставили в больницу, но от полученных травм она скончалась в реанимации. 

Мальчика высадили из автобуса, потому что у него был только банковская карта, а терминал был сломан
Водителя отстранили от работы на время следствия

Уголовное дело завели после гибели 3-летней девочки под колесами маршрутного автобуса в Ярославле, сообщили в региональном управлении Следственного комитета в пятницу.

Трагедия произошло в 26 августа на Тутаевском шоссе, возле остановки «Улица Елены Колесовой».

Как рассказали в прокуратуре, девочка ехала в автобусе с бабушкой. На остановке пенсионерку зажало в дверях. Внучка, которую она держала за руку, упала под колеса. Водитель этого не заметил. Когда женщина освободилась, он начал движение и наехал на ребенка. Очевидцы рассказали, что он проехал прямо по девочке.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ее срочно доставили в больницу, но от полученных травм она скончалась в реанимации.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В полиции, в свою очередь, завели дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. До выяснения обстоятельств трагедии водителя автобуса отстранили от работы.

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