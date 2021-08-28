Автобус раздавил 3-летнюю девочку: Ее бабушку зажало дверями и ребенок упал под колеса

Уголовное дело завели после гибели 3-летней девочки под колесами маршрутного автобуса в Ярославле, сообщили в региональном управлении Следственного комитета в пятницу.
Трагедия произошло в 26 августа на Тутаевском шоссе, возле остановки «Улица Елены Колесовой».
Как рассказали в прокуратуре, девочка ехала в автобусе с бабушкой. На остановке пенсионерку зажало в дверях. Внучка, которую она держала за руку, упала под колеса. Водитель этого не заметил. Когда женщина освободилась, он начал движение и наехал на ребенка. Очевидцы рассказали, что он проехал прямо по девочке.
Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ее срочно доставили в больницу, но от полученных травм она скончалась в реанимации.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В полиции, в свою очередь, завели дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. До выяснения обстоятельств трагедии водителя автобуса отстранили от работы.