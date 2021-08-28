Заморозки обещают в конце августа на трерритории России
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28.08
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Заморозки обещают в конце августа на трерритории России

11:16:078/28/2021Фото: Flickr
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В Гидрометцентре сообщили о том, что в последние дни лета в некоторых российских регионах ожидаются минусовые температуры по ночам.

Минусовые ночные температуры ожидаются в некоторых российских регионах

В некоторых регионах страны ожидается снижение ночных температур до минусовых значений. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Гидрометцентра.

28 августа снижение температуры по ночам до заморозков ожидается в следующих регионах - Свердловской, Челябинской и Костромской областях, где ночью ожидается до - 2 градусов.

Значительно похолодает в Пермском крае и Карелии. До — 3 градусов ожидается в Забайкалье 28-29 августа.

По сообщению специалистов, заморозки на почве будут зафиксированы в российских регионах в период до 30 августа.

Известно, что в Якутии будет холодно, ночью температура снизится до уровня -2...-5 градусов, возможно выпадение мокрого снега.

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