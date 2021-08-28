Разведка США выяснила, является коронавирус биологическим оружием

О своей версии происхождения коронавируса сообщили в офисе Национальной разведки США. По мнению специалистов, выпустивших доклад, SARS-CoV-2 не был биологическим оружием.
- Мы считаем, что вирус не был разработал в качестве биологического оружия, — говорится в тексте документа.
По данным доклада, в американской разведке рассматривалось два варианта происхождения COVID-19 -естественный — от контакта с зараженным животным и инцидент в лаборатории
- Большинство ведомств (входящих в разведсообщество США) также дают оценку с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан методами генной инженерии, однако два ведомства считают, что нет достаточно свидетельств для того, чтобы давать ту или иную оценку по этому поводу, — говорится в документе.
По мнению специалистов разведки США, первые случаи заражения были выявлены в Китае в ноябре 2019 года, китайские власти не знали о вирусе до первых вспышек. По итогам доклада непонятно, что стало причиной пандемии — обе версии не были отвергнуты но и доказательств очень мало.
По словам авторов доклада, без содействия китайского руководства вряд ли когда-нибудь удастся установить истинную причину начала эпидемии.
По словам американского президента Джо Байдена, расследование происхождения коронавируса будет проводиться дальше, его ходу мешает то, что Пекин скрывает источник распространения и мешает проведению полноценного международного расследования.
Многие микробиологи пришли к выводу, что коронавирус, который распространился по миру, был ненамеренно выпущен из лаборатории после какого-то инцидента.