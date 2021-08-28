«Заброшку» подожгли дети: Власти Бердска никак не могут снести расселенную двухэтажку
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«Заброшку» подожгли дети: Власти Бердска никак не могут снести расселенную двухэтажку

11:42:238/28/2021,Анастасия СолодковаФото: svidetel24.info
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Пустующий аварийный дом в центре города регулярно горит. Местные жители опасаются обрушения и насилия в брошенном строении.

Расселенная двухэтажка в центре Бердска горит регулярно
Сюжет: Заброшенные места Бердска
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Пожар в расселенной двухэтажке на ул. К. Маркса в Бердска, скорее всего, устроили дети. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что вечером 27 августа пожарные снова выезжали тушить пожар в этом доме. Горел мусор на втором этаже. Пожарные оперативно потушили огонь, но пришлось отвлекать на происшествие две пожарные машины и 8 огнеборцев.

Не исключено, что пожар в расселенном аварийном доме произошел из-за умышленного поджога.

Такое предположение сделала бердчанка, гулявшая в то время с ребенком неподалеку. Они увидели дым, идущий из разбитых локон двухэтажного здания.
- Из пустого дома выбегали дети, между собой они смеялись и обсуждали поджог. Как я поняла из их разговора, это сделал один из них. Была суета дым становился все больше, дети пищали, кричали и радовались, не понимая того. Кто-то вызвал пожарную службу... Печаль в том, что родители этих детей не дали им ума, и по сути пожарная служба выехала на шалость детей, которые не понимают всю серьезность огня. Им смешно и весело, забава для них, но это колоссальная проблема воспитания, - написала «Курьер. Среда. Бердск» горожанка.

По ее словам, хвастающимся поджогом детям было 8-12 лет. При этом бердчанка отметила, что часто видит подростков в идущем под снос доме.
- Дети абсолютно свободно гуляют в этой заброшке, и никто не застрахован от обрушения или, не дай бог, какого либо насилия. Они там курят, не стесняясь взрослых. И похоже, не первый раз поджигают, - рассуждает собеседница «Курьер. Среда. Бердск».

Она считает, что родители должны внушать детям элементарные правила поведения, воспитывать своих чад так, чтобы они могли отличать добро и зло, хорошо и плохо.

Начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков неоднократно информировал бердскую власть о поджогах в расселенных домах, в том числе на ул. К. Маркса. Предыдущий пожар там произошел в начале августа. И тогда мэр Бердска Евгений Шестернин, возмутившись тем, что долго не сносят пустые аварийные дома, приказал ускорить снос, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, дом на К. Маркса был расселен в конце 2020 года. Все судебные тяжбы по мировому соглашению завершены. В УЖКХ проект по сносу данного дома должен быть подготовлен еще в начале 2021 года. Необходимое финансирование своевременно было выделено, осталось провести процедуру торгов и выбрать подрядчика на проведение работ.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», управление ЖКХ в июле объявляло аукцион по поиску подрядчика для проектирования сноса трех расселенных домов — на улицах К. Маркса, Комсомольской и Лизы Чайкиной.

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