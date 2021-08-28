Медальный зачет на Паралимпиаде-2020 в Токио за 27 августа
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Медальный зачет на Паралимпиаде-2020 в Токио за 27 августа

12:10:588/28/2021
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В третий день Паралимпийских игр российская сборная завоевала три золотые медали и третью строчку в общем медальном зачете.

Команда российских паралимпийев состоит из 241 спортсмена

В пятницу  проходил очередной день Паралимпийских игр-2020 в Токио.

В третий день Паралимпиады, 27 августа, российская сборная завоевала три золотые медали. Лучшими стали Валерия Шабалина (плавание), мужская сборная по фехтованию и Альберт Хинчагов (толкание ядра).

Дзюдоистки Виктория Потапова и Алеся Степанюк завоевали по бронзе в соревнованиях спорта слепых. Легкоатлет Федор Рудаков лишился своего спортсмена-ведущего, которому стало плохо из-за жары, врезался в ограждение и был дисквалифицирован.

Российская команда по фехтованию на колясках в составе Виктории Бойковой, Алены Евдокимовой и Юлии Майя завоевали бронзовую медаль в командных соревнованиях на шпагах. Андрей Вдовин выиграл серебро в беге на 100 метров.




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