Медальный зачет на Паралимпиаде-2020 в Токио за 27 августа

В пятницу проходил очередной день Паралимпийских игр-2020 в Токио.
В третий день Паралимпиады, 27 августа, российская сборная завоевала три золотые медали. Лучшими стали Валерия Шабалина (плавание), мужская сборная по фехтованию и Альберт Хинчагов (толкание ядра).
Дзюдоистки Виктория Потапова и Алеся Степанюк завоевали по бронзе в соревнованиях спорта слепых. Легкоатлет Федор Рудаков лишился своего спортсмена-ведущего, которому стало плохо из-за жары, врезался в ограждение и был дисквалифицирован.
Российская команда по фехтованию на колясках в составе Виктории Бойковой, Алены Евдокимовой и Юлии Майя завоевали бронзовую медаль в командных соревнованиях на шпагах. Андрей Вдовин выиграл серебро в беге на 100 метров.