Какие льготы и доплаты есть у пенсионеров старше 70 лет, рассказала профессор Финагенова

В России по закону существуют ряд льгот и доплат для пенсионеров, которые старше 70 лет. Федеральными льготами может воспользоваться каждый пожилой человек из данной возрастной категории, региональные же распределяются местными властями, которые исходят из состояния бюджета.
О льготах и доплатах рассказала Юлия Финогенова, профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова для «Прайм».
- Неработающие пенсионеры старше 70 лет имеют право на 50% скидку на оплату взносов на капитальный ремонт при условии, что квартира находится в их собственности, и отсутствовала задолженность на эти цели в прошлом. А при достижении восьмидесятилетнего возраста одинокие пенсионеры полностью освобождаются от уплаты взносов на капремонт, — отмечает она.
Пенсионеры, преодолевшие 80-летний рубеж, становятся получателями 100-процентной прибавки к пенсии ее фиксированной части. После 70 лет граждане имеют право на получение субсидии, компенсирующей часть коммунальных платежей, необходимо обратиться в ПФР или МФЦ, можно оформить документы через Госуслуги.
В регионах предоставляются свои льготы, например, могут быть скидки в аптеках или продуктовых магазинах, бывают скидки на вывоз мусора (на усмотрение местных властей). Все российские пенсионеры имеют право на льготу при уплате НДФЛ, а также пошлины при подаче иска по вопросам пенсии на сумму до миллиона рублей. Пенсионеры не должны платить налог на имущество, но это право касается не более одного объекта, который не используется в предпринимательской деятельности.
- На региональном уровне пенсионерам положены льготы при уплате налога на землю, которая находится в собственности пенсионера, пожизненном владении или пользовании (например, освобождение от уплаты налога по одному участку, площадью, не превышающей 6 соток, если площадь выше, то налог будет взиматься с разницы между кадастровой стоимостью 6 соток и фактическим размером участка), — рассказала Финогенова.
В регионах существует практика освобождения пенсионеров от уплаты налога на транспортное средство, также в некоторых регионах можно получить компенсацию на газификацию недвижимости, находящейся в собственности.
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", для оформления пенсии теперь не нужно обращаться с заявлением в отделение ПФР и предоставлять справки. Ведомства само обмениваются документами и справками, для того, чтобы граждане не бегали с бумажками по организациям.
В сентябре 2021 года все пенсионеры получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Те, у кого оформлены документы на получение пенсии до 31 августа, также станут получателями дополнительных средств.