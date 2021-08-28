Лишения родительских прав отца и матери зверски убитой Насти Муравьевой на других детей требует соцзащита

Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось в суд с иском, в котором просит лишить родителей найденной мертвой в Тюмени восьмилетней девочки родительских прав.
"Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось в суд с иском, в котором просит лишить родителей девочки родительских прав. Заседание назначено на 14 сентября", - передает ТАСС со ссылкой на региональный департамент социального развития.
В семье есть еще двое несовершеннолетних детей. С июля 2021 года они находятся в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" по заявлению родителей в связи с оказанием психологической помощи и на период следственных мероприятий. Семья находится на контроле социальных служб.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Настя Муравьева пропала 30 июня этого года. Ее тело нашли 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от дома, где она жила. Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По решению председателя СК Александра Бастрыкина, оно было передано в центральный аппарат ведомства.
По подозрению в изнасиловании и убийстве девочки задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. Он признался в преступлении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Убитую Настю Муравьеву похоронят сегодня, 28 августа.