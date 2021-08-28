Лишения родительских прав отца и матери зверски убитой Насти Муравьевой на других детей требует соцзащита
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Лишения родительских прав отца и матери зверски убитой Насти Муравьевой на других детей требует соцзащита

2:50:268/28/2021
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Двое детей с июля находятся в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья". Убитую 8-летнюю девочку похоронят 28 августа.

Органы соцзащиты просят лишить родителей убитой тюменской школьницы прав на других детей

Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось в суд с иском, в котором просит лишить родителей найденной мертвой в Тюмени восьмилетней девочки родительских прав.

"Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось в суд с иском, в котором просит лишить родителей девочки родительских прав. Заседание назначено на 14 сентября", - передает ТАСС со ссылкой на региональный департамент социального развития.

В семье есть еще двое несовершеннолетних детей. С июля 2021 года они находятся в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" по заявлению родителей в связи с оказанием психологической помощи и на период следственных мероприятий. Семья находится на контроле социальных служб.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Настя Муравьева пропала 30 июня этого года. Ее тело нашли 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от дома, где она жила. Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По решению председателя СК Александра Бастрыкина, оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По подозрению в изнасиловании и убийстве девочки задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. Он признался в преступлении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Убитую Настю Муравьеву похоронят сегодня, 28 августа.

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