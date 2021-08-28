Похороны изнасилованной и убитой Насти Муравьевой пройдут 28 августа в Тюмени

Похороны 8-летней Насти Муравьевой, которую нашли убитой в Тюмени, пройдут 28 августа 2021 года. Прощание с девочкой состоится в обед в субботу, сообщил руководитель «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев. Он решил полностью взять на себя все расходы на погребение погибшей девочки.
– Прощание состоится во втором зале областного бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Юрия Семовских с 12 до 13 часов. Затем состоятся похороны, – цитирует Афанасьева КП.
Предполагается, что на похороны Насти Муравьевой могут прийти тысячи людей. Они все еще несут к стихийному мемориалу малышки цветы, плюшевые игрушки и конфеты.
Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", 19 августа труп Насти Муравьевой нашли в коробке, спрятанной в кустах неподалеку от озера. В картонной коробки из-под бытовой техники обнаружили разложившийся труп пропавшей два месяца назад девочки.
В пятницу суд арестовал на два месяца подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка 40-летнего Виталия Бережного.