Похороны изнасилованной и убитой Насти Муравьевой пройдут 28 августа в Тюмени
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Похороны изнасилованной и убитой Насти Муравьевой пройдут 28 августа в Тюмени

12:42:578/28/2021
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Руководитель «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев полностью взял на себя все расходы на погребение погибшей 8-летней девочки.

Подозреваемого в убийстве девочки арестовали на два месяца

Похороны 8-летней Насти Муравьевой, которую нашли убитой в Тюмени, пройдут 28 августа 2021 года. Прощание с девочкой состоится в обед в субботу, сообщил руководитель «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев. Он решил полностью взять на себя все расходы на погребение погибшей девочки.

– Прощание состоится во втором зале областного бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Юрия Семовских с 12 до 13 часов. Затем состоятся похороны, – цитирует Афанасьева КП.

Предполагается, что на похороны Насти Муравьевой могут прийти тысячи людей. Они все еще несут к стихийному мемориалу малышки цветы, плюшевые игрушки и конфеты.

Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", 19 августа труп Насти Муравьевой нашли в коробке, спрятанной в кустах неподалеку от озера. В картонной коробки из-под бытовой техники обнаружили разложившийся труп пропавшей два месяца назад девочки.

В пятницу суд арестовал на два месяца подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка 40-летнего Виталия Бережного.

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