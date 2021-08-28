Убийца Кеннеди провел в тюрьме 53 года и получил право на досрочное освобождение
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Убийца Кеннеди провел в тюрьме 53 года и получил право на досрочное освобождение

2:22:118/28/2021Фото: GETTY IMAGES
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Комиссия по условно-досрочному освобождению в США приняла решение удовлетворить ходатайство палестинца, убившего кандидата в президенты Роберта Кеннеди в 1968 году.

Палестинца Серхана Серхана, который убил Роберта Кеннеди, выпускают из тюрьмы

В Калифорнии комиссия по условно-досрочному освобождению приняла решение выпустить палестинца Серхана Серхана, который убил Роберта Кеннеди.

Сенатор Кеннеди был убит после своей речи в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе. Кандидата в президенты США застрелил выходец из Палестины Серхан за то, что Кеннеди поддержал Израиль во время военных действий.

В тот момент Серхану было 24 года. Сейчас заключенному 77 лет, он уже 53 года отсидел, за время своего срока он 16 раз подавал прошение об освобождении, теперь комиссия положительно проголосовала по данному вопросу.

Изначально Серхан был приговорен к смертной казни, но затем наказание смягчили до пожизненного срока. Комиссия согласилась с доводами заключенного о том, что он уже не представляет угрозы для общества.

- Прошло более полувека. Того импульсивного юноши, которым я был тогда, больше не существует, — уверял Серхан в своем обращении к комиссии.

Серхан добавил, что осознает понимание вреда, который был нанесен его поступком для всего мира, возлагавшего надежды на молодого прогрессивного политика, которым был Роберт Кеннеди.

Теперь решение о помиловании должно быть подписано губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсом. На положительный результат повлияло то, что двое детей убитого Серханом Роберта Кеннеди обратились в комиссию о помиловании с просьбой отпустить заключенного.

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