Деньги на выплату 10 000 рублей пенсионерам заберут у регионов и из карманов россиян, заявила в Бердске депутат ГД Вера Ганзя. Смотрите видео

В Бердске 25 августа депутат Госдумы Вера Ганзя встретилась с горожанами. В течение полутора часов она обсуждала злободневные для бердчан темы — мусорную свалку, обрушение берегов, дефицит врачей и другое. Затронули и заявление президента Владимира Путина о выплате 10 000 рублей всем пенсионерам.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Вера Ганзя назвала раздачу пособий накануне думских выборов подлым и циничным. Она напомнила, что таким же образом выплачивали деньги перед голосованием по Конституции в 2020 году.
- Конечно, мне больно и обидно за наших людей, пенсионеров. Я понимаю, что на пенсию не прожить и они рабы этой «десятке», - высказалась депутат Госдумы.
Она является членом думского комитета по бюджету и прекрасно знает, откуда пополняется казна и куда уходят денежные потоки. По ее словам, средства возьмут не из нефтегазовых сверхдоходов, а перераспределят среди работающих федеральных программ, например, по экологии или спорту. Или же заберут у регионов неосвоенные из-за «подлючих» законов деньги.
По ее мнению, деньги можно взять из Фонда национального благосостояния, где находится 13,7 трлн рублей. Но из них только 8 трлн лежат в банках и в иностранных ценных бумагах — так называемые ликвидные деньги.
- Остальные вложены в долгосрочные самоокупаемые инвестиционные проекты. Покажите мне хоть один такой проект! Я задавала этот вопрос и Силуанову, и Кудрину, и их заместителям... Где брать 500 млрд рублей, если сверх установленной планки мы не можем брать из нефтегазовых доходов, если деньги ФНБ нельзя трогать? Будут искать в другом месте. Где будут отщипывать, не знаю, - пояснила парламентарий.
По ее словам, сейчас увеличились поступления от налога на добавленную стоимость (НДС), но эти доходы уже расписаны на расходные статьи.
- А это деньги, которые вытаскиваются из вашего кармана. Товар стоит 1 рубль, а вы платите за него 1,2 рубля. Вот эти 20 копеек и идут в федеральный бюджет. Будут искать, какие статьи подрезать. Это называется внутреннее распределение средств. Будут искать в каких-то программах, например, по экологии или спорту, - заявила Ганзя.
Кроме того, по ее оценке, деньги могут забрать у регионов, если они не освоили выделенные им средства.
- А не осваивают, потому что бюрократические требования просто дубовые, их выполнить невозможно. 44-й закон о госзакупках и 223-й — это самые тупые и подлючие законы, которые вообще были приняты. И если регионы из-за этих полоумных законов не освоили деньги, их изымают обратно, и они идут в резервный фонд правительства. Поэтому понятно, за счет кого и за счет чего, может быть выдана эта десятка. Не за счет дополнительных нефтегазовых доходов... Конечно, мне больно и обидно за наших людей, пенсионеров. Я понимаю, что на пенсию не прожить и они рабы этой «десятке», - высказалась депутат Госдумы.
Когда Вера Ганзя была в Бердске, еще не был определен порядок единовременной выплаты пенсионерам. По ее словам предполагалось, что это должна решить фракция «Единой России» после выборов 19 сентября. Однако позже стало известно, что деньги начнут выдавать в начале сентября.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «десятку» получат до 5 сентября те, кто получает пенсию на банковскую карту, а таких в России около 31 млн человек. Те пенсионеры, кому почтальоны приносят деньги каждый месяц на дом (около 13 млн человек), выдадут вместе с очередной пенсией после 3 сентября. При этом на разовую выплату могут рассчитывать только те, кто имеет статус пенсионера на 31 августа 2021 года, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск».