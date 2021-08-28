По вине таксистов погибли почти 70 человек в России с начала 2021 года
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По вине таксистов погибли почти 70 человек в России с начала 2021 года

3:40:538/28/2021Фото: Pixabay
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С января в РФ произошло почти 2000 аварии с участием машин такси.

Таксисты совершили 1,9 тысяч аварий с начала года

В России число аварий в которых одним из участников стала машина такси — 1,9 тысяч, в данных ДТП погибли почти 70 человек, 2,5 тысячи пассажиров стали пострадавшими. Об этом стало известно из сообщения пресс-центра МВД РФ.

- Сообщаем, что за январь-июль 2021 года в России произошло 1,9 тыс. ДТП по вине водителей легкового такси, ранены 2,4 тыс. человек, погибли 69, - говорится в сообщении по запросу ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, причинами ДТП стали несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения требований сигналов светофора, а также правил перестроения и выезд на полосу встречного движения.

Ранее Михаил Черников, возглавляющий ГИБДД, предложил службам такси отказываться от найма водителей, чей стаж вождения меньше трех лет. Также стало известно, что в Госавтоинспекции проводят работу для получения доступа к состоянию водителей по результатам предрейсового медосмотра.

Автомобили каршеринга стали виновниками более 450 аварий с начала года, в ДТП по вине водителей арендованных машин погибли 34 человека, почти 600 пострадали.

- За январь - июль 2021 года в России произошло 458 ДТП по вине водителей каршеринга, ранены 589 человек, погибли 34. Основными причинами ДТП стали несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, правил перестроения, а также выезд на полосу встречного движения, - сказали в МВД.

Глава ГИБДД внес предложение не сдавать в аренду автомобили водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения. Для того, чтобы агрегатор владел такой информацией, в каршеринговой службе должна быть своя база данных, составленная по запросам в Госавтоинспекцию.

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