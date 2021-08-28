Уничтожением негосударственных СМИ назвали журналисты закон об иноагентах и обратились к Путину
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Уничтожением негосударственных СМИ назвали журналисты закон об иноагентах и обратились к Путину

5:19:388/28/2021Фото: @novayagazeta
0

В обращении к властям прозвучали требования прекратить преследование независимых изданий и их корреспондентов.

В России журналисты выступили против преследования СМИ

В ряде российских изданий было опубликовано открытое обращение к властям с требованием прекратить преследование независимых журналистов и не применять практику включения изданий в реестры иноагентов.

- Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов. А также мы настаиваем на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов и расследовании случаев их избиения», — говорится в открытом письме.

Среди тех, кто опубликовал открытое обращение к российским властям - «Новая газета», Forbes, Meduza*, The Village, «7×7», Republic и другие. Свое отношение к репрессивным действиям высказали радиостанция «Эхо Москвы» и телеведущая Ксения Собчак.

Обращение адресовано к российскому президенту Владимиру Путину, спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко и главам силовых ведомств.

В письме указано, что в настоящее время действия властей, направленные против независимых СМИ и журналистов, воспринимаются как «кампания по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать».

Среди требований перечислены такие, как прекращение уголовных и административных дел в отношении сотрудников СМИ и журналистов, в том числе и Ивана Сафронова, также обозначено требование не наказывать за участие в несогласованных акциях.

Закон о СМИ-иноагентах был подписан российским президентом в декабре 2019 года. С начала 2021 года было внесено в данный реестр 5 СМИ и 20 журналистов. Всего в списке 43 издания и фамилии, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

* Включен Минюстом в реестр «иноагентов»

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Реальное фото Пугачевой потрясло россиян
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Федора Рудакова дисквалифицировали на Паралимпийских играх
Почему спать рядом с телефоном опасно для здоровья
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
В России оценили проигрыш «Северного потока-2» в споре с Европой
Признаки деменции: что нужно делать родным
СМИжурналистыпреследованиеписьмо к властям
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Уступят власти?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКак обожженного при ударе током в Бердском лесхозе 18-летнего Алексея Симона спас друг, рассказала мама
4:54:47 8/28/2021
Как обожженного при ударе током в Бердском лесхозе 18-летнего Алексея Симона спас друг, рассказала мама
После похорон зверски убитой Насти Муравьевой раздали детям игрушки со стихийного мемориала
4:34:47 8/28/2021
После похорон зверски убитой Насти Муравьевой раздали детям игрушки со стихийного мемориала
Какие молитвы нужно читать в последний Ореховый Спас августе 2021? Дата праздника и что нужно делать в особое время
4:20:36 8/28/2021
Какие молитвы нужно читать в последний Ореховый Спас августе 2021? Дата праздника и что нужно делать в особое время
Мертвым нашли без вести пропавшего подростка в Новосибирске: Тело вытащили из Оби
4:14:02 8/28/2021
Мертвым нашли без вести пропавшего подростка в Новосибирске: Тело вытащили из Оби
Нежные картинки в Ореховый Спас и красивые слова для верующих 29 августа
4:13:14 8/28/2021
Нежные картинки в Ореховый Спас и красивые слова для верующих 29 августа
По вине таксистов погибли почти 70 человек в России с начала 2021 года
3:40:53 8/28/2021
По вине таксистов погибли почти 70 человек в России с начала 2021 года
БердскМотоцикл "Урал" с коляской сгорел на мосту в Бердске после ДТП с Hyundai Solaris. Смотрите видео
3:23:12 8/28/2021
Мотоцикл "Урал" с коляской сгорел на мосту в Бердске после ДТП с Hyundai Solaris. Смотрите видео
Что запрещено есть в Ореховый Спас 29 августа? Все запреты праздника
3:20:39 8/28/2021
Что запрещено есть в Ореховый Спас 29 августа? Все запреты праздника
Авторские открытки с Днем Шахтера 29 августа для причастных к профессии
3:16:40 8/28/2021
Авторские открытки с Днем Шахтера 29 августа для причастных к профессии
БердскПогибшего от удара током сторожа лесхоза похоронили 28 августа в Бердске
3:12:43 8/28/2021
Погибшего от удара током сторожа лесхоза похоронили 28 августа в Бердске