Уничтожением негосударственных СМИ назвали журналисты закон об иноагентах и обратились к Путину

В ряде российских изданий было опубликовано открытое обращение к властям с требованием прекратить преследование независимых журналистов и не применять практику включения изданий в реестры иноагентов.
- Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов. А также мы настаиваем на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов и расследовании случаев их избиения», — говорится в открытом письме.
Среди тех, кто опубликовал открытое обращение к российским властям - «Новая газета», Forbes, Meduza*, The Village, «7×7», Republic и другие. Свое отношение к репрессивным действиям высказали радиостанция «Эхо Москвы» и телеведущая Ксения Собчак.
Обращение адресовано к российскому президенту Владимиру Путину, спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко и главам силовых ведомств.
В письме указано, что в настоящее время действия властей, направленные против независимых СМИ и журналистов, воспринимаются как «кампания по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать».
Среди требований перечислены такие, как прекращение уголовных и административных дел в отношении сотрудников СМИ и журналистов, в том числе и Ивана Сафронова, также обозначено требование не наказывать за участие в несогласованных акциях.
Закон о СМИ-иноагентах был подписан российским президентом в декабре 2019 года. С начала 2021 года было внесено в данный реестр 5 СМИ и 20 журналистов. Всего в списке 43 издания и фамилии, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
* Включен Минюстом в реестр «иноагентов»