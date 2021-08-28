Погибшего от удара током сторожа лесхоза похоронили 28 августа в Бердске

В субботу прошло прощание с погибшим от удара током сотрудником Бердского лесхоза Валерием Овчинниковым. Его похоронили 28 августа на бердском кладбище. Он скончался, получив несовместимые с жизнью ожоги перед началом сбора шишек утром 26 августа.
В тот роковой день 66-летний Валерий Овчинников выполнял функции водителя ЗиЛа с установленной на нем стрелой-подъемником. С его помощью бригада из тех человек должна была собирать шишки с деревьев. Но произошел контакт крана с линией электропередачи. В результате происшествия водитель транспортного средства погиб от поражения электрическим током. Двое попали в больницу с серьезными ожогами.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», водитель погиб моментально — его тело обуглилось.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор Бердского лесхоза Валерий Носков, таких как Овчинников осталось в городе немного.
- Помощь в организации похорон не требуется. С семьей вчера все решили, окажем посильную помощь родственникам. Он был пенсионером, работал водителем и сторожем. Все это трудно объяснить. Ну вот так получилось. Он был нормальный человек, трудоголик. Не паркетник и не менеджер. Он был настоящий и трудовой, - отметил Носков.
«Курьер. Среда. Бердск» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Ивановича Овчинникова.