Погибшего от удара током сторожа лесхоза похоронили 28 августа в Бердске
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Погибшего от удара током сторожа лесхоза похоронили 28 августа в Бердске

3:12:438/28/2021
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Посильную помощь семье 66-летнего Валерия Овчинникова оказал Бердский лесхоз, где он выполнял функции водителя в роковой для него день.

Стрела крана задела высоковольтные провода

В субботу прошло прощание с погибшим от удара током сотрудником Бердского лесхоза Валерием Овчинниковым. Его похоронили 28 августа на бердском кладбище. Он скончался, получив несовместимые с жизнью ожоги перед началом сбора шишек утром 26 августа.

В тот роковой день 66-летний Валерий Овчинников выполнял функции водителя ЗиЛа с установленной на нем стрелой-подъемником. С его помощью бригада из тех человек должна была собирать шишки с деревьев. Но произошел контакт крана с линией электропередачи. В результате происшествия водитель транспортного средства погиб от поражения электрическим током. Двое попали в больницу с серьезными ожогами.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», водитель погиб моментально — его тело обуглилось.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор Бердского лесхоза Валерий Носков, таких как Овчинников осталось в городе немного.

- Помощь в организации похорон не требуется. С семьей вчера все решили, окажем посильную помощь родственникам. Он был пенсионером, работал водителем и сторожем. Все это трудно объяснить. Ну вот так получилось. Он был нормальный человек, трудоголик. Не паркетник и не менеджер. Он был настоящий и трудовой, - отметил Носков.

«Курьер. Среда. Бердск» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Ивановича Овчинникова.

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