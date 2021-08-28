Мертвым нашли без вести пропавшего подростка в Новосибирске: Тело вытащили из Оби

В Новосибирске несколько дней проходили поиски без вести пропавшего 14-летнего подростка, после многодневных мероприятий его тело найдено в Оби.
Сообщение об исчезновении парня поступило в отделение полиции еще 24 августа и началась доследственная проверка силами СУ СКР.
- Проверкой установлено, что 24 августа 2021 года в отдел полиции № 9 «Первомайский» УМВД России по городу Новосибирску поступило заявление об исчезновении подростка, которое было передано для рассмотрения в следственные органы регионального следственного управления, - сообщили в управлении СКР по Новосибирской области 28 августа.
После того, как поступило сообщение о пропаже несовершеннолетнего на его поиски мобилизовались сотрудники полиции и муниципальной аварийно-спасательной службы. После нескольких дней, проведенных в поисковых мероприятиях, тело 14-летнего пропавшего подростка было найдено 27 августа в реке на территории Железнодорожного района Новосибирска.
После первичного осмотра не было обнаружено повреждений, которые бы указывали на криминальный характер гибели парня. Причину смерти установят после проведения экспертизы.
- Следователем территориального следственного органа проведен осмотр места, где было обнаружено тело несовершеннолетнего, выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в СК.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле недалеко от того же места, где нашли подростка, обнаружили утонувшим 7-летнего мальчика - он зацепился за дерево и не смог выплыть.