Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2021: О новых законах рассказал спикер Госдумы

Несколько новых и важных законов начнут действовать в России с 1 сентября. Об этом напомнил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Он пояснил, что начинается действие закона по оплате больничных по уходу за детьми в возрасте до 8 лет. Теперь будет неважно, сколько лет проработали родители ребенка, которому требуется уход. Выплата за больничный в данном случае будет производиться в размере 100 процентов от средней зарплаты. Данное нововведение стало одним из шагов по поддержке семей с детьми.
Также спикер парламента напомнил о «гаражной амнистии». Теперь в собственность можно будет оформить землю, на которой стоял гараж многие годы. Данное решение коснется не меньше 3,5 миллионов россиян.
Известно что с 1 сентября в России появится Единый регулятор азартных игр, который будет выявлять незаконных букмекеров и отправлять сведения о них в силовые структуры. В сферу работы регулятора будет включены перечисления отчислений, которые будут удержаны с организаторов игр, средства будут направляться в спортивные федерации и лиги.
Нововведения с 1 сентября коснутся аптек, финансовых организаций, инвалидов, работодателей должников и штрафов, которые можно будет обжаловать.