Как обожженного при ударе током в Бердском лесхозе 18-летнего Алексея Симона спас друг, рассказала мама

Дарья Пашкова 28 августа проводила в последний путь погибшего от удара током сотрудника Бердского лесхоза Валерия Овчинникова. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 66-летнего сторожа и водителя похоронили в субботу, 28 августа. 18-летний сын Дарьи оказался непосредственным участником трагических событий, произошедших не территории лесхоза 26 августа.
Алексей Симон и Вячеслав Маковский в тот роковой день планировали собирать шишки с помощью крана, установленном на ЗиЛе. Водителем назначили Валерия Овчинникова. Стрела подъемника задела высоковольтные провода. Водитель скончался мгновенно, получив разряд в 10 тыс. вольт. Алексей, сын Дарьи, попал в реанимацию с ожогами четвертой степени тяжести. Сейчас он лежит в Бердской ЦГБ, но уже в ближайшие дни его переведут в Новосибирский ожоговый центр, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Дарья.
- Я хочу выразить искренние соболезнования семье погибшего Валерия Ивановича, его жене, детям, всем родным и близким. Это, безусловно, страшная трагедия. Я была на его похоронах. Мне очень жаль, - сказала Дарья.
Но кроме этого, она хочет от всей души поблагодарить Славу Маковского и сотрудника лесхоза Константина Морозова за спасение ее сына.
- Вячеслав — это друг и одноклассник Леши. Они вместе поступили в техникум в этом году. Слава оттолкнул моего сына от этой машины. Я настолько ему благодарна, что он не растерялся, не побоялся! Фактически он спас мне сына. И я ему обязана до конца своих дней за спасение моего ребенка. Я выражаю огромною благодарность его маме, которая воспитала такого мужественного сына. Слава — настоящий друг, не бросил в беде, настоящий герой, - высказалась Дарья.
По ее словам, в лесхозе на месте трагедии остались два обожженных пятна, где стоял Алексей.
- Когда Леша взялся за люльку и произошел удар током, как рассказывал мне Слава, он увидел, что Алексея трясет, подбежал, чтобы оттолкнуть его от машины. Но его отбросило волной. Он упал, но когда увидел, что у Алексея горят кроссовки, вскочил и толкнул. Они упали вместе — Вячеслав на Лешу. И тут он понял, что у Алексея сердце не бьется. Слава закричал. Тогда подбежал Константин Морозов, положил его на колено, достал язык и сделал массаж сердца. И тут Леша пришел в себя и открыл глаза, - со слезами рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Дарья историю спасения сына.
Она никогда не забудет то, что сделали для Алексея и для нее Вячеслав Маковский и Константин Морозов. Они подарили ее сыну вторую жизнь.
Как отметила Дарья, не исключено, что сыну предстоит ампутация пальцев и пластические операции. Бердчанка намерена предъявлять претензии лесхозу за то, что покалечился ее ребенок. Мальчишки, после 11-го класса решили подзаработать летом на сборе шишек.
Подробности — в ближайшее время.