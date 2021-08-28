В огромной пробке стоит Бердское шоссе из-за ДТП и ремонта дороги под Бердском. Смотрите видео
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В огромной пробке стоит Бердское шоссе из-за ДТП и ремонта дороги под Бердском. Смотрите видео

5:33:248/28/2021
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Одна из аварий произошла у поселка Кирова. Здесь столкнулись сразу несколько автомобилей. И одновременно ведутся дорожные работы.

Многокилометровые пробки возникли из-за ДТП на Бердском шоссе

На Бердском шоссе во второй половине дня 28 августа произошло несколько ДТП, которые вызвали многокилометровые заторы в обоих направления.

Судя по "Яндекс.Картам", одна из аварий произошла в районе остановки "Поселок Кирова". Здесь столкнулись сразу несколько автомобилей. И одновременно ведутся дорожные работы. Оказалась заблокирована транспортом дорога, ведущая в Бердск.

Также несколько полос для движения перекрыли два автомобиля, столкнувшиеся у поворота в бердский Новый поселок. Пробка в этом месте растянулась  на 6 км.

"Пробка образовалась в обе стороны и некоторые решают объехать ее по обочине, в том числе и маршрутки", - сообщаю подписчики в паблике АСТ-54.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", все лето в выходные стояло в пробках Бердское шоссе из-за едущих на пляж у Нового поселка новосибирцев.

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