К солисту Rammstein пришли силовики ночью после концерта в Твери. Смотрите видео
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К солисту Rammstein пришли силовики ночью после концерта в Твери. Смотрите видео

6:05:168/28/2021Фото: соцсети/youtube.com/c/TillLindemann_official
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Правоохранительные органы начали проверку организаторов выступления Тиля Линдеманна - поводов несколько.

Тиль Линдеманн ответит за несоблюдение санитарных норм во время концерта

Организатор приезда на фестиваль "Макларин за Родину", фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна ответит за то, что его приезд сопряжен с нарушением законодательства об антиковидных ограничениях. Сегодня к легендарному музыканту пришли силовики.

Проведение фестиваля не было рекомендовано местными властями. Антиковидные меры продолжают действовать в регионе. Известно, что на данное мероприятие приглашалась и российская группа "Би-2", но музыканты отказались принимать участие в данном фестивале, чтобы не стать причиной нарушения санитарных норм.

- Наше участие в мероприятии может привести к нарушению санитарных и эпидемиологических норм в связи с большим количеством зрителей, - говорится в сообщении "Би-2".

Кроме того, известно, что при въезде на территорию России с Тиллем Линдеманном его продюсер Анар Рейбанд указал в целях въезда "туризм", хотя выступление, которое было запланировано в Твери, носит коммерческий характер. За это на продюсера вероятно, будет наложен штраф.

Организатором фестиваля в Твери стал Максим Ларин - местный бизнесмен, который знал об ограничениях, но это не помешало ему приглашать звездных гостей.

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