К солисту Rammstein пришли силовики ночью после концерта в Твери. Смотрите видео

Организатор приезда на фестиваль "Макларин за Родину", фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна ответит за то, что его приезд сопряжен с нарушением законодательства об антиковидных ограничениях. Сегодня к легендарному музыканту пришли силовики.
Проведение фестиваля не было рекомендовано местными властями. Антиковидные меры продолжают действовать в регионе. Известно, что на данное мероприятие приглашалась и российская группа "Би-2", но музыканты отказались принимать участие в данном фестивале, чтобы не стать причиной нарушения санитарных норм.
- Наше участие в мероприятии может привести к нарушению санитарных и эпидемиологических норм в связи с большим количеством зрителей, - говорится в сообщении "Би-2".
Кроме того, известно, что при въезде на территорию России с Тиллем Линдеманном его продюсер Анар Рейбанд указал в целях въезда "туризм", хотя выступление, которое было запланировано в Твери, носит коммерческий характер. За это на продюсера вероятно, будет наложен штраф.
Организатором фестиваля в Твери стал Максим Ларин - местный бизнесмен, который знал об ограничениях, но это не помешало ему приглашать звездных гостей.