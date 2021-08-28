"Мягких облачков Насте Муравьевой": Как простились с изнасилованной и убитой девочкой в Тюмени. Смотрите видео

В субботу, 28 августа, в Тюмени похоронили 8-летнюю Настю Муравьеву, тело которой нашли 19 августа. Девочка бесследно исчезла полтора месяца назад, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Ее убийца заслуживает самой высокой меры наказания, заявила на прощании бабушка убитой школьницы Татьяна Кукарская.
"Я б ему глаза выколола и руки все изрезала, как он над моей внучкой издевался. Когда узнала, что его поймали, меня всю колотило. Такого изверга, я бы его руками задушила за свою внучку. Он заслуживает высокую меру наказания", - сказала Кукарская.
Прощание с убитой школьницей прошло в траурном зале патолого-анатомического бюро Тюмени состоялось. Как ранее сообщалось, все расходы, связанные с похоронами взял на себя предприниматель, занимающийся ритуальным бизнесом. После похорон девочки игрушки со стихийного мемориала у дома, где жила Настя, раздали детям. В небо в память об убитом ребенке в небо выпустили белые шары.
8-летняя Настя Муравьева 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное была найдена коробка с телом ребенка. Вскоре был задержан подозреваемый - 40-летний тюменец Виталий Бережной.
Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщал Следственный комитет, на допросе Бережной признался, что утром 30 июня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.
Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли. 27 августа обвиняемый по ст. 105 УК РФ (Убийство) по решению суда арестован на два месяца.