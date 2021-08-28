Жертвами коронавируса стали 43-летняя женщина и еще 10 пациентов за сутки на 28 августа в Новосибирской области

По данным регионального оперативного штаба, за сутки на 28 августа выявили еще 180 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. Всего в регионе зарегистрировано 57 986 случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 4 455 детей.
С подозрением на коронавирусную инфекцию и с подтвержденным диагнозом в ковидных госпиталях региона сейчас лежат 2 198 пациентов, включая 40 детей. В реанимации находятся 158 человек, 17 тяжелых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
За прошедшие сутки в Новосибирской области умерли еще 11 человек с коронавирусом. Это мужчины в возрасте 56 и 65 лет, 73 и 74 года, 75 и 85 лет, а также женщины в возрасте 43 года, 50, 60, 66 и 75 лет. Всего в регионе жертвами COVID-19 стали 2 627 человек.
Полностью вылечились за все время пандемии 47 558 пациентов, из них 121 — за последние сутки.
За время эпидемии в регионе сделано 2 354 549 тестов на COVID-19, сообщили в субботу в оперштабе.
В региональную статистику входят и цифры по Бердску. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в городе за последние сутки выявили 7 новых заболевших. Всего в Бердске зафиксировано 2307 случая коронавируса.