Посадка озимого лука по лунному календарю в сентябре 2021: хорошие и плохие дни
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Посадка озимого лука по лунному календарю в сентябре 2021: хорошие и плохие дни

9:00:198/29/2021Фото: pxhere.com
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Самые плохие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на сентябрь - 2, 4, 15, 21, 25, 26, 28 число.

лук
Лунный календарь посева лука на сентябрь 2021

Благоприятные дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на сентябрь 

3 сентября (27 -й лунный день)
16 сентября (11 -й лунный день)
17 сентября (12 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на сентябрь 

6 сентября (30 -й лунный день)
9 сентября (4 -й лунный день)
10 сентября (5 -й лунный день)
13 сентября (8 -й лунный день)
27 сентября (22 -й лунный день)
29 сентября (24 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на сентябрь 

7 сентября (2 -й лунный день)
14 сентября (9 -й лунный день)
18 сентября (13 -й лунный день)
19 сентября (14 -й лунный день)
22 сентября (17 -й лунный день)
24 сентября (19 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на сентябрь 

1 сентября (25 -й лунный день)
5 сентября (29 -й лунный день)
8 сентября (3 -й лунный день)
11 сентября (6 -й лунный день)
12 сентября (7 -й лунный день)
20 сентября (15 -й лунный день)
23 сентября (18 -й лунный день)
30 сентября (25 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на сентябрь 

2 сентября (26 -й лунный день)
4 сентября (28 -й лунный день)
15 сентября (10 -й лунный день)
21 сентября (16 -й лунный день)
25 сентября (20 -й лунный день)
26 сентября (21 -й лунный день)
28 сентября (23 -й лунный день)

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