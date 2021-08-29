30 августа – день священномученика Мирона Кизического: за что строгали тело святого гребнями. Молитва
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30 августа – день священномученика Мирона Кизического: за что строгали тело святого гребнями. Молитва

6:45:298/29/2021Фото: pixabay.com
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Критского епископа Мирона знали как кроткого и милостивого к людям, при этом очень мужественного защитника.

Храм в Дмитрове

Мирон Кизический жил в древнем греческом городе Ахаии в третьем веке. После того как он пострадал за веру в 250 году, его причислили к лику святых. До этого, служа пресвитером в храме, Мирона знали как кроткого и милостивого к людям, при этом очень мужественного защитника. Он доказал свою мужественность, когда в храм ворвался местный правитель Антипатр, со своими войнами. Злодей хотел схватить молящихся и подвергнуть пыткам.

Мирон увидел всю несправедливость правителя и стал заступаться за христиан, уличая игемона в жестокости.

Антипатра это привело в бешенство. Тогда он приказал подвесить Мирона и строгать его тело железными гребнями. После жестокого наказания, пресвитера попытались сжечь в раскаленной печи, но он вышел из нее невредимым. При этом, те кто стоял рядом с печью, были опалены резким пламенем, вышедшим вместе с Мироном.

Тогда Антипатр приказал отдать святого на съедение голодным хищникам, но они не стали его трогать. А игемон, не выдержав своего поражения, покончил самоубийством. После этого Мирона отвели в город Кизик, где ему отсекли голову мечом.

30 августа верующие ходят в церковь, чтобы помолиться Мирону и вспомнить его подвиг. Также у него просят о спасении собственных душ:

Молитва Мирону

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