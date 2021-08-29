29 августа - Ореховый Спас: что запрещено делать верующим, обязательные дела и молитва дня

Август — месяц богатый: и на урожай, и на праздники. Сперва мы радовались плодам Яблочного Спаса, затем пришел Спас Медовый со своими сладкими “гостинцами”, и вот теперь наступает последний — Ореховый Спас. И, конечно, его название тоже неслучайно.
На Руси считали, что именно 29 августа в лесу полностью созревают орехи. Продукт этот очень ценили, и за щедрый урожай благодарили Господа. Поэтому и появилась традиция освящать орехи на Третий Спас. В старину это было обязательным для земледельцев, но и сейчас многие верующие соблюдают традиции предков. Если вы тоже хотите быть в их числе, запасите хоть горсть орехов, чтобы отнести их в церковь и освятить 29 августа.
Еще одно важное дело в этот день — испечь хлеб, причем в деревнях его делали из муки нового урожая. Буквально незадолго до Третьего Спаса заканчивалась жатва и начиналась молотьба. Домашним свежим хлебом угощали тех, кто собрался вечером за праздничным столом. Не правда ли, замечательный обычай, который тоже хочется повторить?
Кроме того, Третий Спас называют Спасом на полотне — принято было в эту дату возить на ярмарку ткани собственного производства. А сегодня верующие обмениваются 29 августа полотенцами в память о первой православной иконе. Она была нерукотворной и представляла собой лик Спасителя, отпечатавшийся на полотенце, которым он вытерся.
Лениться на Ореховый Спас запрещалось, хотя и праздник религиозный. Можно было производить работы в доме, удобрять землю, а еще чистили в этот день колодцы, родники. По вечерам ходили в баню, ведь. считалась, что вода на Третий Спас обладает целебными свойствами.
Возможно, те, кто живут на земле, и сегодня соблюдают все перечисленные традиции. Городским жителям следовать заветам предков сложнее, но, если по правде, это и не требуется. Церковь говорит, что на Ореховый Спас православным главное исполнить одну обязанность — побывать в храме, а в остальном нужно вести себя, как и в любой другой день — богоугодно. При этом, если вы не можете посетить службу 29 августа, например, по состоянию здоровья — и здесь нет ничего страшного. Есть сильный текст молитвы, которую можно прочитать дома:
Что касается запретов на Ореховый Спас, то здесь тоже нет ничего необычного. Недопустимо в этот день сквернословить, ссориться, затевать вражду. Также нельзя отказывать в помощи, если за ней обратились.