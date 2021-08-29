Красивейшие открытки на Ореховый спас и искренние пожелания для друзей и родных

Становятся короче летние денечки,
Крадется осень потихоньку тут и там.
К нам праздник — «Спас ореховый» приходит,
Восславить господа, скорей, спешим мы в храм.
Орехи освятим, прочтем молитвы,
Попросим, чтобы не пристала к нам беда.
Благодарим мы бога, ведь отец-творитель
Дает нам хлеб и награждает добрые дела.
И в этот день блаженный, славный
Сердечно пожелать хотелось вам
Побольше счастья, света и домашнего тепла.
Пусть будет жизнь полна небесного благословления
И в сердце пусть нетленным светом как софит —
Надежда, вера и любовь горит!
***
Урожаем хлеба новым
Встретим мы Орехов Спас.
С тёплым пышным караваем
Накрываем стол для вас.
Будьте Господом любимы,
В добром здравии всегда,
Чтоб надежду и достаток
Пронесли вы сквозь года.
Дом пусть будет полной чашей,
Дети, внуки — тешат глаз.
Нынче праздник — не для скуки,
Ведь пришёл Орехов Спас!
На зеленых холмах продаются холсты.
Третий спас возвестил о приходе.
Освещают колодцы, пекут пироги,
Пьют свяченую чистую воду.
Так пуская же журавль
С вами празднует спас,
Обещая всем теплую зиму.
Хлеб, здоровья и счастье
Пусть будет у вас.
А невзгоды пройдут пускай мимо!
***
Прошел снова год, и вот,
К нам Спас Ореховый идет.
На плечах своих несет,
Радость и любовь в твой дом.
Пусть будет позади,
Горе и печаль,
А все хорошее ждет нас впереди,
На извилистом, трудном нашем пути,
Пусть ваша вера горит в душе огоньком,
И Бог защитит ваш дом.
Источник: pozdravok.ru