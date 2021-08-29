Благолепные слова и чудесные открытки для родных и друзей 29 августа в Ореховый спас
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29.08
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Благолепные слова и чудесные открытки для родных и друзей 29 августа в Ореховый спас

9:19:458/29/2021Фото: bonnycards.ru
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Ореховый Спас символизирует окончание сбора урожая – это последний народный праздник уходящего лета.

Ореховый спас

В этот светлый праздник, в Ореховый спас,
Поздравить хотим от всей души Вас!
Желаем здоровья Вам, большого достатка,
Успехов во всём, любви без остатка!
Путь солнце Вам всегда ярко светит
И будете Вы всех счастливей на свете!

Ореховый спас

Поздравляем вас друзья
С этим днем прелестным!
Пускай празднует семья
Ореховый Спас вместе.
Желаем урожая на орехи,
И на хлеб тоже.
Чтобы в доброте вы жили,
Дети не болели,
Ведь болеть негоже.
Пусть ласточки уносят вдаль
Невзгоды и ненастья,
Грустные моменты и печаль,
А оставляют счастье.

Ореховый спас

Поздравления примите от нас
В праздник светлый — Ореховый Спас.
С урожая нового хлебов мы испечём,
Из лесу орехов спелых принесём.
На столе на праздничном пенится квас —
Ешьте, пейте, угощайте и нас!
Останутся беды пускай позади,
Всё только хорошее ждёт впереди.
Год пусть будет для вас урожаен,
Здоровья, успехов вам, счастья желаем!

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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