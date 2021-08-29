Для настоящих героев подразделений специального назначения ВВ МВД РФ добрые открытки и слова

Воины за честь, за волю — поздравляем, праздник ваш,
Как же много в этом слове силы спрятано — спецназ,
Хоть в бою, быть может, трудно — будет в жизни пусть легко,
Много радости, здоровья, счастье пусть течет рекой,
Близкие пусть будут рядом, и поддержат в трудный час,
Все исполнятся желания, цели сбудутся у вас,
Пусть ваш дом не потревожит ни проблема, ни беда,
А душа ваша пусть будет весела и молода!
Спокойно мне за мир, всегда за нас
Заступится и вступит в бой спецназ,
Не пожалеет сердца своего,
Он не боится в жизни ничего.
Парней, что в своем деле знают толк,
Чей смелости завидует и волк,
Чей хватке тигр завидует всегда,
Немало сил в них вложено, труда.
Что тяжело в учении, про то
Суворов, помню, говорил еще,
Но лишь в бою учебном грозный час
Пусть встретит наш отчаянный спецназ.
Войны не нужно, чтобы испытать
Свое уменье, чтобы цену знать,
Спокойствие и мир — заслуга в том,
Пусть крепнет мир повсюду с каждым днем.
На то и сила, парни, вам дана,
Что сохранить спокойствие должна,
Чтобы не думал даже подлый враг
Вступит на нашу землю ни на шаг.
Спецназ — как много в этом слове!
Выручали всех не раз.
Нельзя сегодня не напомнить,
Что праздник наступил у вас.
Поздравляем и успеха
Пожелать хотим мы вам,
Будьте справедливей всех вы,
Будьте образцом для нас!
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru