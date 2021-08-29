С днем Божией Матери Феодоровской 29 августа небесной красоты открытки для верующих
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С днем Божией Матери Феодоровской 29 августа небесной красоты открытки для верующих

7:12:148/29/2021Фото: azbyka.ru
0

Этот православный праздник отмечается в честь иконы Божией Матери Феодоровской (Костромской). Считается, что она написана евангелистом Лукой.

День почитания иконы Божией Матери Феодоровской

Царица Небесная и Бога Мать,
Она стоит над миром нашим грешным,
И всегда спешит с любовью спасать,
Всех заблудших и безуспешных.
Она горит пред Господом дерзать,
И просить за грешных и ничтожных,
И не боится за наше счастье умолять,
И не бросает даже самых безнадежных.

***

В Иконе Феодоровской таится благодать,
Она росой окроплена самой нежной,
И на себе Любви Божьей таит печать,
И Девы Марии, и судьбы Её блаженной.
Пусть она тебе сможет сегодня дать,
Частичку своего величайшего света,
Чтобы над телом дух твой возвышать,
Чтобы душа твоя верой была согрета.

***

Сможет икона каждого вдохновлять,
И украшать земную нашу бренность,
Царица Небесная каждого может понять,
И вернуть тебе жизни великую ценность.
Она способна падшего преображать,
И вдыхать в нас к Богу верность,
Пусть же сможет тебе она дать,
Любовь, и счастье, и безмятежность!

***

Я желаю тебе душу свою насыщать,
Любовью Девы Марии безбрежной,
И чтоб Ангелов стояла рать,
За спинами детей всех безутешных.
Я так бы хотел тебя в этот час обнять,
И передать своих помыслов белоснежность,
И верою непоколебимой тебя обдать,
И передать порывов моих сердечность!

Источник: pozdravik.ru, azbyka.ru

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Талибы заявили, что ждёт посольство России в Кабуле
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Люди каких знаков Зодиака самые неверные
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
72-летняя Пугачева показала фото без макияжа
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Названа средняя зарплата учителя в Москве: неожиданная сумма
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Стало известно, сколько живет дельта-штамм коронавируса в воде
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень почитания иконы Божией Матери Феодоровской
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГроза нагрянет в Ореховый Спас 29 августа в Бердске
6:20:15 8/29/2021
Гроза нагрянет в Ореховый Спас 29 августа в Бердске
Новые планеты с жизнью обнаружили во Вселенной ученые
6:00:00 8/29/2021
Новые планеты с жизнью обнаружили во Вселенной ученые
Сильнейшая магнитная буря 29 августа 2021: геоудар перерастает в многодневный космический шторм
5:40:31 8/29/2021
Сильнейшая магнитная буря 29 августа 2021: геоудар перерастает в многодневный космический шторм
От чего сильнее иммунитет - от вакцины или самого коронавируса, новое глобальное исследование дало ответ
5:30:33 8/29/2021
От чего сильнее иммунитет - от вакцины или самого коронавируса, новое глобальное исследование дало ответ
Пять главнейших симптомов ковида у полностью вакцинированных людей назвали врачи
5:00:21 8/29/2021
Пять главнейших симптомов ковида у полностью вакцинированных людей назвали врачи
Кита-хищника с четырьмя лапами нашли в Египте
4:30:53 8/29/2021
Кита-хищника с четырьмя лапами нашли в Египте
Ничего не меняется: мужчины прочищают канализацию, а женщины моют посуду
4:00:04 8/29/2021
Ничего не меняется: мужчины прочищают канализацию, а женщины моют посуду
Время варить домашнее варенье: почему фрукты в нем самые полезные
3:30:28 8/29/2021
Время варить домашнее варенье: почему фрукты в нем самые полезные
Построенный на 1000-летнем кладбище паб заселили призраки
3:00:34 8/29/2021
Построенный на 1000-летнем кладбище паб заселили призраки
Коронавирус прогнал простуду и грипп во всех странах: почему?
2:30:11 8/29/2021
Коронавирус прогнал простуду и грипп во всех странах: почему?