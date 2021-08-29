С днем Божией Матери Феодоровской 29 августа небесной красоты открытки для верующих

Царица Небесная и Бога Мать,
Она стоит над миром нашим грешным,
И всегда спешит с любовью спасать,
Всех заблудших и безуспешных.
Она горит пред Господом дерзать,
И просить за грешных и ничтожных,
И не боится за наше счастье умолять,
И не бросает даже самых безнадежных.
***
В Иконе Феодоровской таится благодать,
Она росой окроплена самой нежной,
И на себе Любви Божьей таит печать,
И Девы Марии, и судьбы Её блаженной.
Пусть она тебе сможет сегодня дать,
Частичку своего величайшего света,
Чтобы над телом дух твой возвышать,
Чтобы душа твоя верой была согрета.
***
Сможет икона каждого вдохновлять,
И украшать земную нашу бренность,
Царица Небесная каждого может понять,
И вернуть тебе жизни великую ценность.
Она способна падшего преображать,
И вдыхать в нас к Богу верность,
Пусть же сможет тебе она дать,
Любовь, и счастье, и безмятежность!
***
Я желаю тебе душу свою насыщать,
Любовью Девы Марии безбрежной,
И чтоб Ангелов стояла рать,
За спинами детей всех безутешных.
Я так бы хотел тебя в этот час обнять,
И передать своих помыслов белоснежность,
И верою непоколебимой тебя обдать,
И передать порывов моих сердечность!
Источник: pozdravik.ru, azbyka.ru