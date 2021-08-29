От чего больше тромбов: от вакцины или самого коронавируса

Исследователи из Оксфордского университета сегодня объявили о результатах исследования тромбоцитопении (состояния с низким количеством тромбоцитов) и тромбоэмболических событий (сгустков крови) после вакцинации от COVID-19, некоторых из тех же событий, которые привели к ограниченному использованию вакцина Oxford-AstraZeneca в ряде стран.
Запись в British Medical Journal ( BMJ ), они детализируют данные из более чем 29 миллионов людей , вакцинированный первыми дозами либо ChAdOx1 nCov-19 «Оксфорд-AstraZeneca» вакцины или вакцин в BNT162b2 мРНКе «Pfizer-BioNTech». Они пришли к выводу , что При использовании обеих этих вакцин в течение коротких интервалов времени после введения первой дозы повышается риск некоторых гематологических и сосудистых побочных эффектов, ведущих к госпитализации или смерти, пишет medicalxpress.com.
Джулия Хипписли-Кокс, профессор клинической эпидемиологии и общей практики Оксфордского университета, ведущий автор статьи, сказала:
«Люди должны знать об этих повышенных рисках после вакцинации COVID-19 и незамедлительно обращаться за медицинской помощью, если у них развиваются симптомы, но также знать, что риски значительно выше и в течение более длительных периодов времени, если они заразятся SARS-CoV-2.".
Авторы также отмечают, что риск этих побочных эффектов значительно выше и в течение более длительного периода времени после заражения «коронавирусом» SARS-CoV-2, чем после любой вакцины.
Все вакцины против коронавируса, которые используются в настоящее время, прошли рандомизированные клинические испытания, которые вряд ли будут достаточно масштабными для выявления очень редких побочных эффектов. Когда редкие события обнаруживаются, регулирующие органы проводят анализ риска и пользы от лекарства; для сравнения рисков нежелательных явлений при вакцинации с преимуществами предотвращения заболевания - в данном случае COVID-19.
В этой статье авторский коллектив из Оксфордского университета, Лестерского университета, фонда Guys и St Thomas 'NHS Foundation Trust, Национального центра аудита и исследований интенсивной терапии, Лондонской школы гигиены и тропической медицины, Кембриджского университета, Эдинбургский и Ноттингемский университет сравнили частоту нежелательных явлений после вакцинации вакцинами Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca с частотой таких же событий после положительного результата теста на SARS-CoV-2.
Для этого они использовали регулярно собираемые электронные медицинские карты для оценки краткосрочных рисков (в течение 28 дней) госпитализации с тромбоцитопенией, венозной тромбоэмболией (ВТЭ) и артериальной тромбоэмболией (АТЭ), используя данные, собранные по всей Англии в период с 1 декабря. 2020 г. и 24 апреля 2021 г. Другими изученными исходами были тромбоз венозного синуса головного мозга (CVST), ишемический инсульт, инфаркт миокарда и другие редкие артериальные тромботические события.
Профессор Хипписли-Кокс добавил:
«Это исследование важно, поскольку многие другие исследования, хотя и полезны, были ограничены небольшим числом и потенциальными предвзятостями. Электронные медицинские записи, содержащие подробные записи о вакцинациях, инфекциях, исходах и сомнительных факторах, предоставили нам богатый источник данных с который позволяет провести тщательную оценку этих вакцин и сравнить с рисками, связанными с инфекцией COVID-19 ».
Авторы подробно описывают следующие ограничения своего исследования:
ограничение анализа только первой дозой вакцины
короткое окно вакцинации
отсутствие официального судебного решения по обычным результатам, а также возможность неправильной классификации результатов или воздействия
госпитализации, при которых пациенты все еще находились в больнице к дате окончания исследования, исключались.
Однако они считают, что любая систематическая ошибка, если она присутствует, скорее всего, не изменится по отношению к каждой вакцине, и поэтому вряд ли это повлияет на сравнения между вакцинами.
Эндрю Моррис, директор отдела исследований данных в области здравоохранения Великобритании и руководитель национального базового исследования данных и подключений:
"Поздравляем команду из Оксфорда, которая работала с коллегами по всей Великобритании над этим важным исследованием. Это настоящая наука о данных о здоровье в действии - использование безопасных, крупномасштабных, связанных наборов данных для получения реальной информации о безопасности COVID. -19 вакцины. Анализ, представленный в этом документе, является жизненно важным дополнением ко всей работе, проводимой HDR UK по улучшению нашего понимания вируса, и ключевым результатом Национального базового исследования данных и связи ».
Азиз Шейх, профессор исследований и развития первичной медико-санитарной помощи и директор Института Ашера в Эдинбургском университете и соавтор статьи, сказал:
«Это огромное исследование с использованием данных о более чем 29 миллионах вакцинированных людей показало, что существует очень небольшой риск свертывания крови и других заболеваний крови после вакцинации первой дозой COVID-19. Инфекция SARS-CoV-2.
«В целом, этот анализ ясно подчеркивает важность вакцинации для снижения риска свертывания крови и кровотечений у людей, а также из-за существенной пользы для здоровья населения, которую вакцинация COVID-19 предлагает».