Японцы создали наушники, сообщающие вам, когда вы пьяны
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Японцы создали наушники, сообщающие вам, когда вы пьяны

2:00:108/29/2021Фото: pxfuel.com
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Наушники прикреплены к датчику паров этанола, который называется «биосонайфер». Датчик загорается, если обнаруживает пары этанола.

наушники
Наушники могут измерять концентрацию алкоголя в крови в реальном времени, как придорожный алкотестер

Японские исследователи- новаторы разработали наушники (или это должны быть пивные?), Которые могут сказать, насколько вы пьяны.

Наушники могут измерять концентрацию алкоголя в крови в реальном времени, как придорожный алкотестер, пишет medicalxpress.com.

Они работают, потому что наши уши выделяют пары алкоголя так же, как наше дыхание.

Похоже, вы превысили лимит, сэр

Ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета, несомненно, претендующие на Шнобелевскую премию, модифицировали пару коммерческих наушников для сбора газа, выделяющегося из кожи ушей человека.

Наушники прикреплены к датчику паров этанола, который называется «биосонайфер». Датчик загорается, если обнаруживает пары этанола.

Чем ярче свет, тем больше вы оштукатурены.

«Зажигаем» для науки

Ученые наняли трех добровольцев, чтобы проверить наушники, выпив 0,4 г алкоголя на килограмм веса тела.

Это примерно три стандартных напитка для человека весом 80 кг.

Они использовали наушники, чтобы контролировать испарения спирта, выходящие из ушей добровольцев, в течение немногим более 2 часов.

Они также регулярно измеряли концентрацию алкоголя в дыхании добровольцев.

В ушах это есть

Японская исследовательская группа не впервые пытается найти альтернативу дыхательному тесту.

В предыдущем исследовании алкоголь измерялся в газе, выделяющемся из кожи руки, но результаты менялись в зависимости от того, на какой части руки производилось измерение.

К тому же в газе из всей руки было примерно в 1000 раз меньше алкоголя, чем в выдыхаемом воздухе.

Другие проблемы включают вмешательство пота и толщины кожи на разных частях тела.

Исследователи говорят, что уши хороши, потому что в них относительно мало потовых желез.

Также возможно, что такие соединения, как этанол в среднем ухе, попадают через мембрану в наружный слуховой проход.

Альтернатива дыхательному тесту?

В исследовании наушников концентрация этанола в газе, выделяемом ушами, достигла в среднем 148 частей на миллиард.

Это вдвое больше концентрации газа, выделяемого через кожу руки.

Изменения концентрации этанола, выделяемого через уши и дыхание добровольцев, были довольно стабильными.

Однако показатели этанола из наушников достигли пика примерно на 13 минут позже, чем показания алкотестера.

Эти результаты заставили исследователей предположить, что уши являются хорошим неинвазивным способом измерения концентрации алкоголя в крови .

Так не могли бы вы надеть наушники вместо того, чтобы дышать в трубку, когда поедете домой из паба? Еще нет, но, может быть, однажды.

Скрининг болезней

Ученые говорят, что их изобретение потенциально может быть использовано для выявления заболеваний.

Это произошло после того, как исследователи из Сиднея разработали анализатор кетонов в выдыхаемом воздухе, который может заменить тест на укол булавкой у людей с диабетом 1 типа.

Другое австралийское изобретение утверждает, что быстро анализирует дыхание человека и обнаруживает летучие органические соединения, связанные с 22 различными заболеваниями, включая диабет, астму и некоторые виды рака легких.

Если наушники будут работать так же, это может вывести защиту органов слуха на совершенно новый уровень.

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