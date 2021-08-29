Женщины пьют из-за стресса, а мужчины от скуки - не пора ли завязать?

Как однажды сказал один пьяный призрак другому, пора поговорить о бубе.
Если вам 20 или 30 лет, возможно, вы уже думали о сокращении употребления алкоголя. Или, может быть, вы впервые об этом думаете, пишет medicalxpress.com.
В любом случае, вы не зря нажали на эту статью. Итак, как ты пьешь?
Истина в вине
Считаете ли вы это неотъемлемой частью австралийской культуры или чем-то более подлым, австралийцы старше 15 лет выпивают 9,51 литра чистого алкоголя в год на человека. Это позволяет нам значительно превышать средний мировой уровень потребления.
Но австралийское употребление алкоголя снижается от поколения к поколению. Подростки реже пьют, чем их родители в их возрасте, а возраст от 20 до 30 делает вас наиболее уязвимыми для пьянства.
(Это, конечно, опросы, о которых сообщают сами люди, поэтому цифры зависят от того, насколько мы правдивы!).
Исполнительница Бонни Дэвис бросила пить, чтобы улучшить свой режим упражнений.
«Я занимаюсь силовыми тренировками. Я хорошо себя чувствую в течение недели, но обнаружил, что если бы у меня был большой вечер в выходные, я пропустил бы тренировки».
Она говорит, что ей пришлось побороть вопросы о своей трезвости.
«Иногда, когда вы говорите, что не употребляете алкоголь, люди воспринимают это как личную атаку или осуждение своего выбора».
Lockdown ликер
Пандемия COVID-19 повлияла и на наше пьянство.
Поставщики алкоголя сообщили о том, что в апреле 2020 года было продано на 6,8% меньше вина и на 68% меньше сидра, чем в предыдущем году.
Опрос Австралийского национального университета в 2020 году показал, что 27% из нас сказали, что пили меньше, а 20% пили больше.
У женщин было больше шансов на рост по сравнению с мужчинами. Мужчины чаще пили из-за скуки, тогда как женщины пили больше из-за стресса.
Но мы не будем знать всю историю наших пандемических привычек к употреблению алкоголя в течение многих лет.
Друзья с напитками
Сара Русбатч - консультант по жизни, недавно основавшая Free Spirit Drink Co. Она бросила пить в 2018 году. Она хотела больше безалкогольных напитков, как она видела в Соединенном Королевстве.
Она была потрясена тем, как быстро люди начали делать заказы.
«За 3 месяца мы перешли с 12 продуктов на более 100», - говорит она.
Одной из причин, по которой пертианцы так быстро перешли к безалкогольным напиткам, могло быть общественное ожидание выпивки.
После ухода Бонни перешла на трезвые напитки. Это был способ провести ночь вне дома, не зацикливаясь на газировке.
«То, что я не употребляю алкоголь, не означает, что у меня вкусовые рецепторы 12-летнего ребенка».
На самом деле, чем вы моложе, тем больше вероятность того, что социальное давление повлияет на ваши алкогольные привычки.
Розовое исследование
Директор Национального института исследований лекарственных средств профессор Саймон Лентон объясняет, что у нас часто возникают неправильные представления о сокращении употребления алкоголя.
«Многие люди считают, что единственные проблемы, с которыми люди могут столкнуться с алкоголем, - это алкоголизм или алкогольная зависимость. Большинство людей, у которых есть проблемы с алкоголем, не алкоголики», - говорит Саймон.
Кампании по борьбе с употреблением алкоголя часто сосредоточены на обучении молодых людей рискам. Фактически, большинство людей в возрасте от 20 до 30 лет, вероятно, хорошо осведомлены о рисках употребления алкоголя.
У них могут быть даже члены семьи, которые имели с ними дело.
Но, несмотря на риски, молодые австралийцы также хорошо осведомлены о преимуществах. Алкоголь может сделать вас более расслабленным и общительным.
«Есть две распространенные причины, по которым люди употребляют алкоголь - чтобы улучшить положительные впечатления или справиться с отрицательными. Часть людей, отвечающих за свое употребление алкоголя, действительно понимает, ну, каковы причины, по которым они пьют так, как они», говорит Саймон.
Музыкант Алистер Пил предпочел урезать, а не полностью уйти.
«Для меня это рассматривалось в долгосрочной перспективе. Это ограбило меня в финансовом отношении, и я терял дни своей жизни на восстановление», - говорит он.
«Теперь, раз в месяц, я пью пиво, когда смотрю фильм. Я не был пьян уже 3 года».
Итак, вот как вы можете сократить потребление алкоголя.
Составьте план действий
Запишите, каковы преимущества и затраты на употребление алкоголя. Если это стоит больше, чем вы получаете, возможно, пришло время сократить расходы.
Решите, сколько вы хотите выпить, если вообще хотите, и как вы к этому относитесь. Это может быть только то, чтобы взять определенную сумму денег в паб, отмерить напитки или даже просто перейти на более низкое процентное содержание алкоголя.
Решите, как вы будете справляться с употреблением алкоголя в социальных ситуациях. Что ты скажешь своим друзьям? Есть ли вокруг вас поддерживающие люди, на которых можно положиться, или вам понадобятся какие-то оправдания, чтобы не оказаться лишним в социальной обстановке?
Будьте ответственны. Поговорите со своим врачом, психологом, членом семьи или кем-нибудь, кто может помочь вам справиться с употреблением алкоголя .