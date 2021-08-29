Коронавирус прогнал простуду и грипп во всех странах: почему?

Замечательным побочным эффектом пандемии стало исчезновение простуды, гриппа и других вирусов. Все это может привести к общим страданиям и, в некоторых случаях, к серьезным заболеваниям и смерти. К счастью, ношение масок и другие меры по предотвращению COVID-19 отодвинули эти вирусы на задний план, хотя бы временно.
Но сейчас мы вступаем в новый сезон простуды и гриппа - что будет? Мы пропустили год создания иммунитета против этих болезней. Между тем, руководство по мерам профилактики COVID-19 меняется и, вероятно, продолжит меняться по мере того, как вакцинируется все больше людей, пишет medicalxpress.com.
«По сути, мы не знаем, что произойдет», - говорит Эллен Фоксман, доктор медицинских наук, иммунобиолог Йельской медицины и специалист по лабораторной медицине, а также эксперт по респираторным вирусам. «Это похоже на большой эксперимент».
Отчасти проблема заключается в том, что в недавней памяти не было прецедента, когда простуды и грипп отступили среди населения до точки почти полного отсутствия в течение по крайней мере года, - говорит она.
Что изменилось с прошлого сезона гриппа?
Невероятно резкое падение активности гриппа во время прошлогоднего сезона гриппа. Сезон гриппа длится с октября по май, когда болезнь может унести десятки тысяч жизней. Но предварительные оценки Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на сезон гриппа 2020-2021 годов показывают, что только 1675 (0,2%) из 818 939 респираторных образцов, протестированных клиническими лабораториями США, дали положительный результат на грипп. Этот показатель значительно ниже, чем в трех предыдущих сезонах, когда доля положительных тестов на грипп составляла от 26,2% до 30,3%. CDC также сообщает, что количество госпитализаций по поводу гриппа в прошлом сезоне стало самым низким с момента начала регистрации этих данных в 2005 году.
По словам CDC, объяснения резкого падения показателей в прошлом году могут включать рекордное количество распространенных вакцин против гриппа и меры по смягчению последствий COVID-19, которые включали ношение масок , пребывание дома, мытье рук и практику физического дистанцирования.
Когда этой осенью снова вернутся простуды и грипп, а Delta или другие новые варианты коронавируса продолжают циркулировать, может возникнуть путаница и даже паника, поскольку некоторые из этих болезней имеют общие симптомы COVID-19. И COVID-19, и грипп, например, могут вызывать кашель, одышку, насморк или заложенность носа, усталость, боль в горле и даже потерю вкуса или запаха (хотя последнее чаще встречается при COVID-19).
Некоторые предпандемические заболевания уже вернулись.
В обычные годы эксперты наблюдают за новыми штаммами гриппа, перемещающимися из южного полушария, где сезон длится с апреля по сентябрь, на север, поскольку они выясняют, как разработать вакцину, которая наилучшим образом защитит людей во время сезона гриппа в северной части страны. падение.
Но намеки в начале этого лета были не о гриппе; скорее, они были о респираторно-синцитиальном вирусе (RSV), заболевании, которое, как известно, вызывает тяжелые заболевания, а иногда и смерть, у пожилых людей и детей младшего возраста. Сначала Австралия сообщила о высоких всплесках RSV. Прошлой зимой в США было зарегистрировано всего несколько случаев RSV, но в начале июня CDC выпустил медицинское заключение о росте межсезонной активности RSV в некоторых частях южных Соединенных Штатов.
В октябре прошлого года произошел еще один загадочный сценарий: дети в Гонконге, которые месяцами провели дома в качестве меры предосторожности, вернулись в школу в масках и держались на расстоянии шести футов друг от друга. В их классах не было серьезного распространения гриппа или COVID-19, но была значительная передача риновирусов (которыми вы можете заразиться, если дотронетесь до поверхностей или забудете помыть руки). Это привело к взрыву простуды, и некоторые дети были госпитализированы, согласно исследованию в Emerging Infectious Diseases , опубликованному CDC.
Отсутствие контакта с простудой и гриппом в прошлом году может сделать людей в США более уязвимыми к этим заболеваниям и в этом году, говорит Карлос Оливейра, доктор медицинских наук, специалист по детским инфекционным заболеваниям. «Во многих отношениях контакт с вирусом поддерживает ваш иммунитет с течением времени, даже если вы не заразились вирусом», - говорит он. «Таким образом, вполне возможно, что будет огромное количество людей, у которых будет очень мало или совсем не будет антител к входящему штамму гриппа, и у нас может быть плохой сезон гриппа».
Что мы еще не знаем о следующем сезоне простуды и гриппа
По-прежнему недостаточно данных, чтобы делать надежные прогнозы. «Я бы сказал, что в этой ситуации нет прецедентов», - говорит доктор Фоксман, добавляя, что даже свиной грипп в 2009 году не привел к строгим мерам и снижению взаимодействия между людьми, которые имели место во время COVID-19. .
Также трудно понять, как люди будут вести себя, если этой осенью будут применять те же стратегии профилактики COVID-19, которых многие придерживались в прошлом году. В конце июля CDC объявил о более строгих рекомендациях по ношению масок, когда узнал, что вакцинированные люди, у которых развиваются редкие «прорывные» случаи варианта Delta, могут передавать вирус другим. Некоторые компании, а также правительства штатов и местных органов власти выполнили свои задачи. В то же время некоторые штаты запретили любые мандаты.
Еще одна дикая карта - это поведение самих вирусов - и это относится как к COVID-19, так и к любому другому циркулирующему вирусу. «На этот год есть модели, но мы просто не знаем, верны они или нет», - говорит доктор Фоксман.
В этих моделях отсутствует одна вещь, так это потенциальное взаимодействие микробов - тема, которую изучают доктор Фоксман и другие. "Если мы действительно хотим иметь возможность предсказать, как будут распространяться различные микробы и как они будут вести себя, чтобы мы могли строить планы, мы должны думать о взаимодействии между микробами как о действительно важной части. этого математического уравнения ", - говорит она.
Что мы изучали
Вирусы имеют свойство распространяться, и это помогает. «Биологически - с точки зрения выживания вирусов - они не хотят заразить хозяина, который уже инфицирован чем-то другим», - говорит д-р Оливейра.
Доктор Foxman и команда в Йельском университете опубликовал исследование , в июне в журнале экспериментальной медицины показывает , что воздействие на риновирус, наиболее частой причиной насморка, может защитить от инфекции от SARS-CoV-2, вирус , который вызывает COVID-19. Исследователи обнаружили, что риновирус может стимулировать активность генов, стимулированных интерфероном, которые представляют собой молекулы раннего ответа в иммунной системе, которые могут остановить репликацию вируса SARS-CoV-2 в тканях дыхательных путей, инфицированных холодом. «По сути, не имеет значения, какой это вирус, все вирусы запускают эту быструю защиту», - говорит доктор Фоксман. Она добавляет, что способность вируса простуды предотвращать заражение будет зависеть от таких факторов, как время появления риновируса и интенсивность инфекции COVID-19.
«Я полагаю, что одна из лучших сторон нашего исследования заключается в том, что оно предполагает, что если обычная простуда вернется, как мы ожидаем, этой осенью, это может стать защитным буфером против некоторых других вирусов», - говорит доктор Фоксман.
Что мы можем сделать, чтобы оставаться здоровыми этой осенью и зимой
Лучшее, что вы можете сделать, чтобы оставаться здоровым в этот сезон простуд и гриппа, - это сделать вакцинацию против гриппа и COVID-19.
Вакцины COVID-19, доступные в США, доказали свою высокую эффективность против тяжелого заболевания, вызванного вирусом SARS CoV-2. Вакцина против гриппа также предотвращает тяжелое заболевание. Хотя после вакцинации можно заразиться гриппом, в целом у вас будет более легкий грипп, и вы быстро выздоровеете благодаря защите от вакцины.
Хотя эффективность вакцины против гриппа варьируется от года к году, доктор Оливейра говорит, что даже если вакцина против гриппа отличается от циркулирующего штамма гриппа, вакцина может стимулировать антитела, которые достаточно близки, чтобы количество вируса, попавшего в организм человека, дыхательные пути будут не такими высокими, симптомы будут менее серьезными, а течение болезни будет короче.
Он добавляет, что вакцина от гриппа по-прежнему важна для общественного здравоохранения. «Люди, которые переносят меньше вируса гриппа в течение более коротких периодов времени, с меньшей вероятностью доставят инфекционную дозу близкому контакту и распространят вспышку».
CDC рекомендует каждому взрослому и ребенку в возрасте шести месяцев и старше пройти вакцинацию от гриппа в сентябре или октябре (хотя вакцина будет доступна до конца сезона в марте 2022 года).
В этом сезоне должно быть много вакцин против гриппа. В августе производители вакцин прогнозировали, что поставят от 188 до 200 миллионов доз вакцины против гриппа в сезоне 2021-2022 годов. Эти прогнозы могут измениться по мере прохождения сезона. И хотя исследование доктора Фоксман интригует, она подчеркнула, что это не означает, что вы должны пытаться простудиться, чтобы избежать гриппа или COVID - лучше всего вакцины.
Кроме того, несмотря на то, что у нас есть вакцины только от нескольких вирусов, мы все еще можем сделать, чтобы предотвратить заболевание, - говорит доктор Фоксман. «Я думаю, что у нас происходят две разные вещи. Одна - иммунология, а другая - поведение человека».
По ее словам, последнее может предотвратить инфекции, если вернуться к основам. Сюда входят стратегии, которые могут предотвратить не только COVID-19, но также простуду и грипп. К ним относятся мытье рук, не ходить на работу домой, когда вы больны, и не пускать детей в школу или детский сад, когда они больны.
«Я думаю, мы должны почувствовать силу того факта, что мы показали, что вы действительно можете предотвратить болезни, которые мы приняли как факт жизни», - говорит она.