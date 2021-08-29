Построенный на 1000-летнем кладбище паб заселили призраки

Бывший паб в рыночном городке Глостершира, который простоял почти 1000 лет, хранит одни из самых ужасающих историй о привидениях и не для слабонервных.
С конца бронзового века гостиница Ancient Ram Inn в Уоттон-андер-Эдж, недалеко от Котсуолдса, приветствовала множество игроков, причем некоторые из них сделали ее своим первым и единственным посещением. Построенный на древнем языческом кладбище около 1145 года, сообщения о паранормальных явлениях не были короткими, и сегодня они продолжают привлекать охотников за привидениями со всей страны, пишет express.co.uk.
Ручьи вокруг гостиницы должны были быть отведены вокруг места церкви, которая, согласно легенде, открыла портал для темной энергии, когда-то использовавшейся в языческих ритуалах.
Его часто называют самым посещаемым домом в стране и одним из самых уникальных домов в Юго-Западной Англии, поэтому гости не будут забывать в спешке.
Одну леденящую кровь историю, включающая заявления о леденящих кровь криках, часто можно услышать от бестелесных детей.
В шестидесятые годы трактир Ancient Ram Inn стал пабом до тех пор, пока в 1968 году не была подана последняя пинта, когда Джон Хамфрис купил здание, спасая его от разрушения.
В первом своем новом жилище Джон утверждал, что демонический дух утащил его с кровати через комнату.
Вскоре под барной стойкой было обнаружено еще одно ужасное открытие: могила, предположительно являвшаяся жертвой язычников, наполненная костями и кинжалами.
В первую ночь в своем новом жилище Джон утверждал, что демонический дух вытащил его из постели через комнату.
Но домовладелец, похоже, не пожалел о своей покупке, Джон и его жена растили детей на месте и содержали старый паб до своей смерти в 2017 году.
В разговоре с Express в 2017 году дочь Кэролайн Хамфрис, которая сейчас владеет гостиницей Ancient Ram Inn, вспомнила свое детство, сказав: «Здесь определенно есть какое-то присутствие».
«Папа не верил в призраков, когда переехал, но, в конце концов, он никуда не пошел бы без своей Библии».
За прошедшие годы репутация здания с привидениями 12 века привела к тому, что оно стало обязательной достопримечательностью для тех, кто интересуется привидениями , духами и сверхъестественным.
Отважные гости увидят Библию в каждой комнате, чтобы успокоить беспокойные души, а религиозные предметы почти повсюду подпирают распятиями и изображениями Девы Марии.
Говорят, что вурдалаки бродят по нескольким комнатам, включая убитую девушку по имени Рози, мертвую трактирщицу и даже сексуального демона мужского пола, сообщает Dailystar.co.uk.
Считается, что дочь бывшего трактирщика из 1500-х годов повесилась на чердаке, а в «мужской кухне» можно услышать детский плач.
Другие призраки также были зафиксированы на камеру: одна фотография в июне 1999 года показывала человеческую фигуру, поднимающуюся по лестнице.
Если этого было недостаточно, чтобы кровь застыла, кажется, что каждая комната, через которую проходят гости, более жуткая, чем предыдущая.
«Комната епископа» считается самой посещаемой из всех, она расположена на первом этаже, где время от времени можно было увидеть двух монахов, прячущихся в углу.
Еще одна ужасная сцена, которая якобы произошла при этом, связана с убийством человека, когда его голова была брошена в огонь.
Столь же пугающая и с подходящим названием «Комната ведьм» считается домом для духа женщины, которую сожгли на костре после обвинения в колдовстве.
По мере того, как ночи начинают медленно приближаться, и мысли о Хэллоуине начинают вырисовываться (всего через девять недель), Ancient Ram Inn подарит вам увлекательное и захватывающее времяпрепровождение.
Назвать трактир «Древний баран» тревожным визитом - это немного преуменьшить. Вы были предупреждены. Узнайте, как можно забронировать визит на их официальную страницу в Facebook .