Побочные эффекты вакцины Pfizer: все 23 симптома, в том числе очень необычные

Побочные эффекты вакцины PFIZER считаются слабыми или умеренными у детей в возрасте 12-15 лет с высоким риском. Но после последнего успеха укола, каков полный список из 23 возможных побочных эффектов?
Обнадеживающий результат небольшого исследования уязвимых молодых людей показал, что они испытывали лишь легкие или умеренные побочные эффекты после укола Pfizer, пишет express.co.uk.
Правительство Великобритании перечислило 23 известных побочных эффекта вакцины Pfizer - каков полный список симптомов?
Согласно исследованию, проведенному Архивом детских болезней, побочные эффекты укола Pfizer у детей в возрасте 12-15 лет, которые считаются пациентами с высоким риском коронавируса, от легких до умеренных.
Хотя размер выборки исследования невелик (участвовало 27 детей), полученные данные являются многообещающим показателем для использования укола Pfizer для уязвимых детей.
Авторы исследования заявили: «Цифры были небольшими, но эти данные особенно важны, поскольку они репрезентативны для детей, которым вакцинация с наибольшей вероятностью принесет пользу».
Дети в этом исследовании, у которых были сложные проблемы со здоровьем, обнаружили, что их побочные эффекты полностью исчезли в течение недели.
Но каковы возможные побочные эффекты вакцины Pfizer?
Правительство Великобритании опубликовало список из 23 возможных побочных эффектов от укола Pfizer, они ранжированы от «очень распространенных» до «редких».
В правительственном руководстве говорится: «Как и все вакцины, вакцина мРНК COVID-19 BNT162b2
«Большинство побочных эффектов легкие или умеренные и проходят в течение нескольких дней после появления. Если побочные эффекты, такие как боль и / или жар, беспокоят, их можно лечить с помощью лекарств от боли и лихорадки, таких как парацетамол».
Вот полный список всех возможных побочных эффектов после вакцинации Pfizer.
«Очень распространенные» побочные эффекты
Эти очень распространенные побочные эффекты могут возникать более чем у одного из 10 человек.
Боль или припухлость в области, в которую вы укололи
Усталость
Головная боль
Боли в мышцах
Озноб
Боли в суставах
Понос
Высокая температура
Общие побочные эффекты
По оценкам, от них страдает до одного из 10 человек.
Покраснение в области инъекции
Тошнота
Рвота
«Необычные» побочные эффекты
Они могут затронуть до одного человека из 100.
Увеличенные лимфатические узлы
Плохое самочувствие
Боль в руке
Бессонница
Зуд в месте инъекции
Аллергические реакции, такие как сыпь или зуд.
«Редкие» побочные эффекты
Они могут затронуть до одного человека из 1000.
Временное одностороннее обвисание лица
Аллергические реакции, такие как крапивница или отек лица.
Если вы испытываете какие-либо побочные эффекты после инъекции Pfizer - или любого другого - укола, вы можете сообщить о них медицинскому работнику, например врачу, медсестре или фармацевту. Медицинский работник должен посоветовать вам способы облегчения ваших симптомов.
Если вас беспокоит побочный эффект, о нем можно сообщить непосредственно в MHRA (агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения) через сайт сообщений о желтой карте коронавируса или через приложение MHRA Yellow Card.
Не забывайте, что даже после вакцинации вы все равно можете заразиться коронавирусом. Не игнорируйте любые возможные симптомы коронавируса и убедитесь, что если у вас есть симптомы, вы следуете правительственным рекомендациям по изоляции и прохождению теста ПЦР.
Основные симптомы коронавируса:
Высокая температура
Новый и стойкий кашель
Изменения обоняния или вкуса