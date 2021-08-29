Время варить домашнее варенье: почему фрукты в нем самые полезные

Садоводство - это вознаграждаемая работа для многих владельцев домов и приусадебных участков, особенно когда из посеянных семян вырастают плодородные кусты и деревья - но что вы можете сделать с обилием фруктов на осеннем урожае?
Поскольку все больше домохозяйств обращаются к выращенным в домашних условиях альтернативам купленным в магазине травам, фруктам и овощам - нас стало больше, чем когда-либо, с разнообразными летними фруктами, разбросанными по нашему саду, готовыми к употреблению до наступления зимы. Приготовление домашнего джема изобилия сладких спелых фруктов кажется очевидным решением, но о пользе для здоровья от этого часто забывают. Мы поговорили с экспертами, чтобы рассказать о лучших фруктах, которые следует использовать для осенней банки с вареньем, и о неожиданных причинах, по которым вам лучше приготовить это самостоятельно, пишет express.co.uk.
Lockdown познакомил многих британцев с новыми домашними хобби: почти половина британских домохозяйств занялись садоводством и, в частности, выращиванием собственной продукции.
Согласно Weleda, 7,4 миллиона человек попробовали это впервые, и нет никаких сомнений в том, что многие из нас продолжают выращивать свои собственные культуры для свежего сада по вкусу.
Почему сейчас лучшее время для домашнего варенья
Большинство плодовых культур созревают и готовы к осени, поэтому, поскольку мы приближаемся к самому концу августа - эти выходные в государственные праздники могут быть просто идеальным временем для того, чтобы собрать урожай и приготовить варенье.
Готовили ли вы это раньше или впервые употребляете домашнее варенье, преимущества использования свежих домашних фруктов для наполнения банок с вареньем не имеют себе равных по сравнению с приобретенными в магазине альтернативами (какими бы хорошими они ни были).
Осень - идеальное время года, чтобы собирать фрукты для сладкого, свежего джема, поскольку урожай успел вырасти до сбора урожая, придавая им сбалансированный сладкий, но кислый привкус.
Польза домашнего варенья
В беседе с Express.co.uk Джей Паркер, одна из ведущих компаний по производству растений и луковиц в Великобритании, поделился своим опытом о том, почему домашнее варенье - это путь вперед для более здоровых тостов.
Шеннен Годвин из J Parker's сказала: «Выращивание съедобного сада приносит много удовольствия, а приготовление варенья своими руками - очень удобный способ избавиться от остатков фруктов, сводя к минимуму отходы».
«Если людям нравится есть варенье в течение недели, как начинку к тостам, булочкам или другим угощениям, лучше подумать о том, чтобы приготовить свое собственное, так как домашняя версия очень полезна для здоровья и является отличным времяпрепровождением».
Основное преимущество домашнего варенья для здоровья заключается в естественном содержании сахара во фруктах - в отличие от синтетического или обработанного сахара в варенье, приобретенном в магазине, ваше сладкое лакомство, сделанное своими руками, предлагает более естественный сладкий элемент, который смешивается с вашей кровью, чтобы дать нужное энергия для вашего тела.
Домашний джем борется с болезнями благодаря содержанию пектина, который может предотвратить потоотделение из-за внутренних заболеваний, а также обладает антиоксидантными свойствами в борьбе с раком.
Дж. Паркер говорит, что антиоксидантная сила пектина может помочь снизить риск возникновения различных видов рака, особенно рака прямой и толстой кишки, рта и желудка.
Другие преимущества домашнего фруктового джема для здоровья включают:
Облегчение сердечной боли
Крупный джем снижает риск сердечных приступов, инсульта и других потенциальных сердечно-сосудистых заболеваний.
Употребление домашнего варенья может снизить риски беременности, включая расщелину позвоночника и анэнцефалию во время внутриутробного развития плода.
Какие фрукты можно превратить в варенье?
Домашнее варенье делают из кусочков фруктов, которые измельчаются, измельчаются и готовятся с сахаром до выделения пектина - затем его следует загустить, чтобы получить однородную консистенцию.
Шеннен сказала: «Для этого наиболее часто используются ягоды, виноград и косточковые.
«Но это не единственные, которые вы можете использовать - нет предела, когда дело доходит до разновидностей, из которых вы можете выбирать».
Ягоды
Ягоды - самый сезонный выбор фруктов для осеннего варенья, так как они собирают самый лучший урожай для большинства сортов.
К ним относятся более мягкие фрукты, такие как клубника, черника и малина.
Ягоды обычно готовы к сбору между поздней весной и ранней осенью, в зависимости от сорта, но обычно это происходит через четыре-шесть недель после цветения.
Перед сбором убедитесь, что ягоды не мягкие.
Урожай длится три недели, собирать можно практически через день.
Цитрусовые
К ним относятся апельсины и кумкваты - апельсины особенно богаты пектином, который очень полезен для здоровья от домашнего варенья.
Для большинства цитрусовых требуется теплая солнечная погода, поэтому сажайте апельсины как минимум через шесть недель после последних заморозков, чтобы обеспечить постоянную теплоту почвы и воздуха.
Большинство цитрусовых можно собирать зимой. Например, апельсины и грейпфруты собирают с декабря по май.
Семечковые плоды
Семечковые плоды также имеют очень высокий уровень пектина и хорошо созревают при выращивании на ярком солнечном свете.
Ваши яблоки и груши - отличные семечковые фрукты для приготовления джема, и после особенно жаркого лета они будут еще лучше на вкус, но когда вы должны их выращивать?
Дж. Паркер сказал Express.co.uk: «Оранжевый пиппин яблочного кокса, красное яблоко с очень сочной мякотью, начинает цвести в апреле и мае.
«Его белые цветы привлекают в сад бабочек и птиц. Этот сорт хорошо себя чувствует на некислой, хорошо дренированной почве на солнечных участках сада ».
Косточковые плоды
К ним относятся такие фрукты, как абрикосы, сливы и вишня, в которых может быть довольно мало пектина, поэтому для достижения консистенции джема требуется немного больше сахара.
С апреля по май цветет ранний сорт абрикоса красивыми цветами, которые привлекают в сад птиц и бабочек.
Дж. Паркер предполагает, что косточковые фрукты, такие как абрикос, вкуснее, когда выращиваются дома, по сравнению с сортами, купленными в магазине.
Эксперты рекомендуют, если вы находитесь в наиболее незащищенных и северных районах Великобритании, лучше всего сажать его в холодной теплице.
Косточковые фрукты очень сезонны, и большинство их разновидностей не созреют, пока не будут собраны.
Весна - лучшее время для абрикосов и вишни, а сливы можно собирать с третьей недели августа до осени, и их лучше всего оставить для созревания на дереве.