Ничего не меняется: мужчины прочищают канализацию, а женщины моют посуду
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Ничего не меняется: мужчины прочищают канализацию, а женщины моют посуду

4:00:048/29/2021Фото: piqsels.com
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Женщины берут на себя приготовление пищи, вытирание пыли и уборку пылесосом, в то время как мужчины несут ответственность за мытье автомобиля, прочищение пробок и замену лампочек.

женщина, уборка, кухня
Женщины, как правило, берут на себя приготовление пищи, вытирание пыли и уборку пылесосом, в то время как мужчины, скорее всего, несут ответственность за мытье автомобиля, прочищение пробок и замену лампочек

Мужчины вес еще несут ответственность за «мужскую работу», такую ​​как вывоз мусора и прочистка канализации, в то время как женщины, как правило, моют посуду, стирают и чистят унитаз. Исследование, проведенное с участием 2000 взрослых, показало, что шесть из десяти все еще имеют «набор» домашних дел, за которыми нужно ухаживать - несмотря на то, что 74 процента считают, что «розовые и синие рабочие места» полностью устарели.

Женщины, как правило, берут на себя приготовление пищи, вытирание пыли и уборку пылесосом, в то время как мужчины, скорее всего, несут ответственность за мытье автомобиля, прочищение пробок и замену лампочек, пишет express.co.uk.

Кроме того, в 54 процентах домов мужчины, скорее всего, берут на себя львиную долю стрижки травы.

Но удаление накипи в душе, уход за домашними животными и пропаривание ковра делятся между членами семьи поровну.

Чармейн Уорнер, представитель Indesit, заказавшего исследование, сказала: «Хотя« розовые и синие »рабочие места кажутся устаревшим понятием, похоже, что эти клише все еще существуют в нашем обществе, а мы этого не замечаем.

«Но приятно видеть, что есть некоторые обязанности, которые делятся поровну между всеми сторонами».

Эксперт-психолог д-р Эмма Хепберн прокомментировала: «Гендерные ожидания и укоренившиеся представления о том, кто чем занимается в семье, вероятно, будут играть роль как в развитии поведения у детей, так и в сохранении такого поведения в обществе.

«Важно вовлечь всю семью в домашнюю работу и сделать ее интересной для детей с раннего возраста».

Опрос также выявил разницу в том, как мужчины и женщины выполняют работу по дому, и обнаружило, что женщины также «много думают о них», чем мужчины.

И женщины думают, что они больше всего работают по дому (72 процента) по сравнению с только 35 процентами мужчин.

В то время как четверть мужчин с радостью признали, что их партнерша выполняет большую часть работы по дому.

Хотя, по словам мужчин, они тратят два часа и 15 минут в неделю на такие вещи, как продуктовый магазин, ремонт вещей, приготовление пищи, садоводство и уборку ванных комнат - всего на семь минут меньше, чем женщины.

В то время как мужчины и женщины выполняют работу по дому в среднем четыре дня в неделю.

Однако женщины с большей вероятностью будут сокращать путь в домашних условиях, наряду с теми, кто работает полный рабочий день.

Исследование, проведенное OnePoll, показало, что препятствиями на пути к выполнению работы по дому являются уже выполненная слишком большая работа, нехватка времени и отсутствие эффективных приспособлений.

И почти две трети женщин думают о домашней работе заранее (62 процента) и с меньшей вероятностью расслабятся, пока работа по дому не будет сделана (58 процентов).

Между тем, мужчины с большей вероятностью берутся за работу по дому, если она явно необходима (49 процентов), например, мытье большой кучи тарелок, потому что чистых не осталось.

Доктор Эмма Хепберн добавила: «Умственная нагрузка, как правило, больше ложится на женщин, и это комбинация когнитивной нагрузки (мышление и планирование) и эмоциональной нагрузки (беспокойство и ожидание задач).

"Дополнительное беспокойство и когнитивная нагрузка могут привести к истощению и могут повлиять на когнитивные навыки, такие как трудности с концентрацией и выделением времени для собственного благополучия.

«Это неравное разделение в семье может вызвать повышенное давление и стресс, что может привести к напряженности или спорам».

Кампания Indesit #DoItTogether поощряет домашнее сотрудничество, чтобы у семей было больше времени проводить вместе, делая то, что они любят.

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