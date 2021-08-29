Кита-хищника с четырьмя лапами нашли в Египте

В Египте были обнаружены окаменелости ранее неизвестного вида четвероногих китов, которые жили 43 миллиона лет назад, пишет dailymail.co.uk.
Хищное существо является предком современных китов и подчеркивает их переход с суши в море, который произошел около 10 миллионов лет назад.
Новый кит, названный Phiomicetus anubis, был около 10 футов в длину с массой тела около 1300 фунтов и, вероятно, был главным хищником, когда бродил по древним морям.
Палеонтологи из Центра палеонтологии позвоночных при Университете Мансуры (MUVP) обнаружили окаменелые останки пород среднего эоцена во впадине Фаюм в Западной пустыне Египта - районе, когда-то покрытом морем, который предоставил богатый пласт открытий, показывающих эволюцию китов.
«Phiomicetus anubis - ключевой новый вид китов и важное открытие для египетской и африканской палеонтологии», - сказал Рейтер Абдулла Гохар из MUVP, ведущий автор статьи об открытии, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Название рода китов дано в честь Фаюмской впадины, а название вида относится к Анубису, древнему египетскому богу с собачьей головой, связанному с мумификацией и загробной жизнью.
Новый вид отличается от других тем, что имеет удлиненную височную ямку, которая представляет собой неглубокое углубление сбоку черепа.
У него также есть мышцы в черепе, которые производят движение челюсти в другом месте, и более длинные теменные кости, которые представляют собой две кости в черепе, которые образуют стороны и крышу черепа.
Уникальные особенности черепа и нижней челюсти предполагают способность к более эффективной механической обработке полости рта, чем типичное состояние протоцетида, тем самым обеспечивая сильный хищный стиль кормления », - говорится в исследовании.
Трудно поверить, что огромные киты, которых мы видим сегодня в океане, являются потомками четвероногих животных, которые когда-то ходили по суше.
Однако именно такими они были 50 миллионов лет назад.
В 2008 году палеонтологи обнаружили в Пакистане окаменелость возрастом 47 миллионов лет, на которой было изображено коренастое животное размером с лису с удлиненным телом и хвостом, сообщает журнал Discovery.
Кости, застрявшие в слое грязи, отражали характеристики современных китов - похожая кость была над пространством среднего уха и структурой черепа.
Ханс Тевиссен из Медицинского университета Северо-Восточного Огайо, участвовавший в открытии, и его команда определили, что существо, получившее название Индохиус, бродило по воде, как бегемот, в поисках пищи и как средство избежать хищников, что в конечном итоге заставило их отказаться от суша к полностью водному образу жизни.
Ученые описали скелет как «млекопитающее размером с лису, похожее на миниатюрного оленя».
После более глубокого анализа исследователи обнаружили сходство между черепом и ушами индохи и китов.
Они определили, что кости Индохиуса имели толстый внешний слой, намного более толстый, чем у других млекопитающих такого размера.
Эта характеристика часто наблюдается у млекопитающих, которые являются медлительными водными куликами, таких как современный бегемот.
Еще один ключ к разгадке того, как жил Индохиус, был найден в его конечностях, которые были толще и тяжелее, как у бегемота.
Это говорит о том, что животное было куликом с тяжелыми костями, которые не позволяли ему плавать.
Основываясь на этих доказательствах, Тевиссен предположил, что предки китов использовали воду в качестве механизма избегания хищников и развили специфическое водное кормление гораздо позже.
Палеонтолог Джонатан Гейслер из Южного университета Джорджии в Стейтсборо ранее идентифицировал связь между раоллидами и китами, но его доказательства были основаны только на небольших фрагментах зубов. По его словам, эта новая работа укрепляет связь.
«Что действительно важно в этих окаменелостях, так это то, что они, похоже, подтверждают гипотезу о том, что предки китообразных стали полуводными до того, как у них появились зубы, специализировавшиеся на поедании рыбы», - сказал Гейслер.
Первые предки китов появились от 42 до 48 миллионов лет назад, и Тевиссен описал их как похожих на морских львов.
Затем около 41 миллиона лет назад последовали усатые киты, среди которых были предки горбатых и синих китов.
Примерно семь миллионов лет спустя за ними последовали зубастые киты, которые до сих пор плавают в океанах.