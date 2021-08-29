Пять главнейших симптомов ковида у полностью вакцинированных людей назвали врачи

Случаи коронавируса растут среди населения Великобритании, несмотря на широкое распространение вакцины. Новые данные исследования ZOE COVID Study выявили пять «простудных» симптомов коронавируса у полностью вакцинированных.
Согласно последним данным, коронавирус снова распространяется в Великобритании. Согласно данным исследования ZOE COVID Study, в настоящее время в Великобритании регистрируется в среднем 51 961 новый ежедневный симптоматический случай COVID на основании данных ПЦР и теста бокового кровотока за период до пяти дней назад. Исследование ZOE COVID Study UK Infection Survey оценивает количество текущих положительных случаев COVID-19 в сообществе на основе информации, зарегистрированной пользователями в приложении, и результатов программы тестирования мазков. Многие из этих инфекций появляются у вакцинированного населения, пишет express.co.uk.
«Согласно данным исследования ZOE COVID Study, полностью вакцинированные люди в настоящее время составляют почти 30 процентов положительных случаев, поэтому очень важно знать симптомы Covid после вакцинации», - сказал профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник исследования ZOE COVID. приложение.
Он продолжил: «Наши данные показывают, что поствакцинальные инфекции больше похожи на простуду, чем на грипп, при этом главными симптомами являются насморк, головная боль, чихание, боль в горле и потеря обоняния.
«Мы снова призываем правительство добавить эти симптомы, похожие на простуду, в их список, чтобы помочь просвещать общественность и выявлять больше случаев».
По оценкам, в настоящее время в Великобритании насчитывается 15 309 новых ежедневных симптоматических случаев у полностью вакцинированных людей, случаи в этой группе неуклонно росли в течение последней недели и теперь составляют 29,4 процента от общего числа новых ежедневных случаев.
Новые случаи наиболее высоки в возрастных группах 18–35 лет, за которыми следуют молодые люди в возрасте 0–18 лет, что говорит о том, что именно более молодые группы населения отстают от нынешнего роста числа случаев.
Данные ZOE всегда на неделю опережают другие наблюдения и продолжают работать как сигнал раннего предупреждения, поэтому ожидается, что этот рост будет отражен в цифрах ONS и REACT-1 в ближайшие недели.
Что касается распространенности, то в настоящее время в Великобритании в среднем один из 100 человек имеет симптоматический Covid.
Значение R для Великобритании оценивается в 1,1, а региональные значения R равны; Англия, 1,1, Уэльс, 1,1, Шотландия, 1,2 (таблица 1), подтверждая, что случаи заболевания растут почти во всех регионах Великобритании.
Число R - это способ оценки способности распространения коронавируса или какой-либо болезни.
Число R, также известное как репродуктивная ценность, описывает среднее количество людей, которым инфицированный человек может передать коронавирус.
Согласно последнему анализу ZOE, по оценкам, 870 случаев в день будут иметь симптомы в течение более 12 недель, это прогнозируемый уровень заболеваемости Long Covid.
Последние данные также указывают на то, что вероятность длинного Covid сейчас намного ниже, чем у предыдущей волны.
Это показывает, что в настоящее время вероятность заразиться длительным Covid намного выше у молодых людей.
Эта вероятность не связана с риском, поскольку исследования показали, что пожилые люди больше подвержены риску длительного Covid, но это обусловлено тем фактом, что сейчас COVID заражается больше молодых людей по сравнению со старшими поколениями.
В действительности это означает, что многие молодые люди сейчас страдают от симптомов, связанных с Covid, более 12 недель, и именно поэтому вакцинация и разумность важны для этой группы.
Long Covid характеризует симптомы коронавируса, которые сохраняются более 12 недель после первоначального заражения.
После заражения COVID-19 у вас может появиться множество симптомов.
Общие длительные симптомы COVID включают:
Сильная усталость (утомляемость)
Сбивчивое дыхание
Боль или стеснение в груди.
Цифры заболеваемости ZOE COVID Study (новые симптоматические случаи) основаны на отчетах примерно одного миллиона еженедельных участников и на процентной доле пользователей, впервые проявивших симптомы заболевания и получивших положительные мазки.
Данные последнего опроса основаны на данных 25876 недавних мазков, проведенных в период с 7 по 21 августа 2021 года.