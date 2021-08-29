От чего сильнее иммунитет - от вакцины или самого коронавируса, новое глобальное исследование дало ответ
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От чего сильнее иммунитет - от вакцины или самого коронавируса, новое глобальное исследование дало ответ

5:30:338/29/2021Фото: piqsels.com
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В новом исследовании из Израиля были изучены тысячи людей, которые либо были вакцинированы против COVID-19, либо не были вакцинированы, но ранее были инфицированы.

вакцина
Исследование не препятствует вакцинации, потому что невакцинированные люди по-прежнему с большей вероятностью могут быть инфицированы Covid
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Новое исследование предполагает, что естественный иммунитет от предыдущей инфекции COVID-19 может предложить более сильную защиту от индийского варианта " Дельта '', чем иммунитет от полной вакцинации, пишет dailymail.co.uk.

Исследователи сравнили людей, получивших две дозы вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19, с невакцинированными людьми, которые выздоровели от вируса.

Они обнаружили, что у участников с естественным иммунитетом вероятность заражения Covid была в 13 раз ниже, чем у тех, кому сделали два укола.

Команда из Maccabi Healthcare и Тель-Авивского университета отмечает, что их исследование, которое еще не прошло рецензирование, имеет множество ограничений, в том числе доминирующий в то время вариант Delta с более высокой степенью передачи инфекции и отсутствие необходимости тестирования участников.

Исследование рассматривает прорывные инфекции и не препятствует вакцинации: в недавнем отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) говорится, что у невакцинированных людей по-прежнему в пять раз больше инфекций COVID-19 и в 29 раз больше госпитализаций, чем у тех, кто были свои выстрелы.

Для исследования, опубликованного на сервере предварительной печати medRxiv.org, команда рассмотрела более 800 000 человек, разделенных на три группы.

Это включало людей, которые получили обе дозы вакцины Pfizer и никогда не болели Covid, невакцинированных людей, которые ранее были инфицированы, а также людей, инфицированных вирусом и получивших однократную дозу вакцины.

Исследование было проведено после того, как вариант Дельта стал доминирующим в Израиле, который, как было показано, легче уклоняется от вакцинации, чем более старые штаммы.

Исследователи обнаружили, что при полной вакцинации у людей гораздо больше шансов получить «прорывную» инфекцию Covid, чем у людей с естественным иммунитетом к этой болезни.

В целом участники, получившие двойной укол, были в 5,96 раз чаще инфицированы и в 7,13 раза чаще испытывали симптомы, включая кашель, лихорадку и одышку.

Они также оценили вероятность вакцинации через три месяца.

В этом случае исследователи обнаружили, что вероятность заражения в 13,06 раза выше среди иммунизированных лиц, и у них в 27 раз чаще возникают симптомы.

У людей, которые вылечились от вируса и были вакцинированы, вероятность развития прорывной инфекции еще ниже.

Команда отмечает, что есть несколько ограничений. Во-первых, в исследовании изучается только защита, обеспечиваемая вакцинами Pfizer, и не рассматриваются другие одобренные вакцины или дополнительная защита, которую обеспечивает третья доза.

Во-вторых, хотя в исследовании учитывались такие факторы, как возраст, пол и регион проживания, могли быть различия в поведении групп, такие как социальное дистанцирование и ношение масок, которые не учитывались.

Д-р Эндрю Кроксфорд, иммунолог из Великобритании, также отмечает, что тот, у кого ранее был положительный результат на COVID-19, вряд ли сможет пройти повторное тестирование на повторное заражение.

«Если вы дали положительный результат и были изолированы в течение нескольких недель со значительными нарушениями, какова вероятность того, что вы снова пройдете тестирование, вместо того, чтобы думать:« Я уже прошел это, так что это наверняка что-то еще »?» - написал он в Твиттере.

«Есть ли у людей, которые отказываются от вакцинации, или у людей с предыдущей инфекцией меньше шансов пройти тестирование?»

Однако, если результаты будут подтверждены экспертной оценкой, это может иметь последствия для

«Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более надежную защиту от инфекций, симптоматических заболеваний и госпитализации, вызванных дельта-вариантом SARS-CoV-2», - пишут авторы.

«Лица, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2 и получили однократную дозу вакцины, получили дополнительную защиту от варианта Дельта».

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