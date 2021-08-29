Новые планеты с жизнью обнаружили во Вселенной ученые

Есть надежда, что с новыми телескопами жизнь можно будет обнаружить в течение трех лет.
Новый класс экзопланет «водный мир» был обнаружен астрономами, которые говорят, что, несмотря на то, что они горячие, покрытые океаном и богатые водородом, они могут поддерживать жизнь, пишет dailymail.co.uk.
Команда из Кембриджского университета назвала их миром «Hycean», заявив, что они «значительно увеличивают наши шансы найти инопланетную жизнь».
В поисках жизни в других местах исследователи в основном искали планеты с такими же размерами, массой, температурой и составом атмосферы, как Земля.
Астрономы теперь говорят, что там могут быть более многообещающие кандидаты, и эти миры Гайкеи более многочисленны, чем планеты земного типа.
Обитаемые экзопланеты - это горячие, покрытые океаном миры с богатой водородом атмосферой, которые более заметны, чем планеты земного типа из-за их температуры, что облегчает их обнаружение с помощью современных телескопов.
По мнению ученых, результаты могут означать, что открытие биосигнатур жизни за пределами нашей Солнечной системы является реальной возможностью в течение следующих двух или трех лет.
Доктор Никку Мадхусудхан из Кембриджского института астрономии, который руководил исследованием, сказал, что они открывают совершенно новый путь поиска жизни в другом месте.
Многие из основных кандидатов на эти планеты, идентифицированные исследователями, больше и горячее Земли.
Тем не менее, они по-прежнему обладают характеристиками, позволяющими вместить большие океаны, которые могут поддерживать микробную жизнь, подобную той, которая встречается в некоторых из самых экстремальных водных сред на Земле, считают исследователи.
Планеты также допускают гораздо более широкую обитаемую зону, или зону Златовласки, по сравнению с планетами земного типа.
Это означает, что они все еще могут поддерживать жизнь, даже если они находятся за пределами диапазона, в котором планета, подобная Земле, должна быть пригодной для жизни.
С тех пор, как 30 лет назад была открыта первая экзопланета, за пределами нашей Солнечной системы были обнаружены тысячи других планет.
Большинство из них - это планеты размером с Землю и Нептун, часто называемые суперземлями или мини-Нептунами.
Они могут быть преимущественно скалистыми или ледяными гигантами с богатой водородом атмосферой или чем-то средним.
Более ранние исследования таких планет показали, что давление и температура под их богатой водородом атмосферой были бы слишком высокими для поддержания жизни.
Однако недавнее исследование мини-Нептуна K2-18b, проведенное командой доктора Мадхусудхана, показало, что в определенных условиях эти планеты могут поддерживать жизнь.
Это побудило к подробному исследованию всего диапазона планетных и звездных свойств, для которых эти условия возможны.
Также было рассмотрено, какие известные экзопланеты могут удовлетворять этим условиям и можно ли будет наблюдать их биосигнатуры в ближайшем будущем.
Исследование привело исследователей к определению нового класса планет, планет Hycean, с огромными океанами, охватывающими всю планету, под богатой водородом атмосферой.
Планеты Hycean могут быть в 2,6 раза больше Земли, а температура атмосферы может достигать почти 200 градусов Цельсия (392F).
ПЛАНЕТЫ ГИДЕАНА: ВОДНЫЕ МИРЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗЕМЛЯ
Многие из основных кандидатов Hycean, определенных исследователями, больше и горячее Земли.
Тем не менее, они по-прежнему способны вместить в себя большие океаны, способные поддерживать микробную жизнь.
Это похоже на формы жизни, которые встречаются в некоторых из самых экстремальных водных сред на Земле.
Эти планеты также допускают гораздо более широкую обитаемую зону, или «зону Златовласки», по сравнению с планетами земного типа.
Это означает, что они все еще могут поддерживать жизнь, даже если они находятся за пределами диапазона, в котором планета, подобная Земле, должна быть пригодной для жизни.
Подавляющее большинство из них - это планеты размером между Землей и Нептуном, и их часто называют «суперземлями» или «мини-Нептунами».
Они могут быть преимущественно скалистыми или ледяными гигантами с богатой водородом атмосферой.
Большинство мини-Нептунов более чем в 1,6 раза больше Земли: меньше Нептуна, но слишком велики, чтобы иметь скалистые интерьеры.
Недавнее исследование мини-Нептуна K2-18b показало, что в определенных условиях эти планеты могут поддерживать жизнь.
Результат привел к подробному исследованию всего диапазона планетных и звездных свойств, для которых эти условия возможны, какие известные экзопланеты могут удовлетворять этим условиям и можно ли наблюдать их биосигнатуры.
Планеты Hycean могут быть в 2,6 раза больше Земли, а температура атмосферы может достигать почти 200 градусов Цельсия (392F).
Астрономы предполагают, что такие планеты также включают заблокированные приливом «темные» миры Гайкеи, которые могут иметь пригодные для жизни условия только на своей постоянной ночной стороне, и «холодные» миры Гайкеи, которые получают мало излучения от своих звезд.
Одного размера недостаточно, чтобы определить, является ли планета Гайданом, и другие аспекты, такие как масса, температура и свойства атмосферы, необходимы для подтверждения.
Доктор Мадхусудхан сказал: «По сути, когда мы искали эти различные молекулярные сигнатуры, мы сосредоточились на планетах, подобных Земле, что является разумным местом для начала.
«Но мы думаем, что планеты Hycean дают больше шансов найти несколько следов биосигнатур».
Соавтор Анджали Пиетт, также из Кембриджского университета, добавил: «Удивительно, что на планетах, столь отличных от Земли, могут существовать условия для жизни».
Команда определила значительную выборку потенциальных миров Hycean, которые являются главными кандидатами для подробного изучения с помощью телескопов следующего поколения, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), который должен быть запущен в конце этого года.
Все эти планеты вращаются вокруг красных карликов на расстоянии 35–150 световых лет от нас, что близко по астрономическим стандартам.
Считается, что запланированные наблюдения JWST над наиболее многообещающим кандидатом, K2-18b, могут привести к обнаружению одной или нескольких молекул биосигнатур.
«Обнаружение биосигнатур изменит наше понимание жизни во Вселенной», - сказал доктор Мадхусудхан.
Добавление: «Мы должны открыто говорить о том, где мы ожидаем найти жизнь и какую форму она может принять, поскольку природа продолжает удивлять нас зачастую невообразимыми способами».
Чаще всего эти биосигнатуры представляют собой кислород, озон, метан и закись азота, которые все присутствуют на Земле.
Есть также ряд других биомаркеров, таких как метилхлорид и диметилсульфид, которых на Земле меньше, но они могут быть многообещающими индикаторами жизни на планетах с богатой водородом атмосферой.
На этих планетах жизнь могла поддерживаться, несмотря на то, что кислорода или озона не так много.
Результаты сообщаются в The Astrophysical Journal.
Ученые изучают атмосферу далеких экзопланет с помощью огромных космических спутников, таких как Хаббл.
Далекие звезды и планеты, вращающиеся вокруг них, часто находятся в условиях, не похожих на все, что мы видим в нашей атмосфере.
Чтобы понять этот новый мир и из чего он состоит, ученым необходимо уметь определять, из чего состоит их атмосфера.
Они часто делают это с помощью телескопа, подобного телескопу НАСА Хаббл.
Эти огромные спутники сканируют небо и фиксируют экзопланеты, которые, по мнению НАСА, могут представлять интерес.
Здесь датчики на борту выполняют различные формы анализа.
Один из наиболее важных и полезных методов называется абсорбционной спектроскопией.
Эта форма анализа измеряет свет, исходящий из атмосферы планеты.
Каждый газ поглощает немного разную длину волны света, и когда это происходит, на полном спектре появляется черная линия.
Эти линии соответствуют очень специфической молекуле, что указывает на ее присутствие на планете.
Их часто называют линиями фраунгофера в честь немецкого астронома и физика, который впервые открыл их в 1814 году.
Комбинируя световые волны разной длины, ученые могут определить все химические вещества, составляющие атмосферу планеты.
Ключ в том, что то, чего не хватает, дает ключ к разгадке того, что присутствует.
Жизненно важно, чтобы это делалось с помощью космических телескопов, поскольку в этом случае будет мешать атмосфера Земли.
Поглощение химическими веществами в нашей атмосфере исказило бы образец, поэтому важно изучить свет до того, как он достигнет Земли.
Это часто используется для поиска гелия, натрия и даже кислорода в чужой атмосфере.