Гроза нагрянет в Ореховый Спас 29 августа в Бердске

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Днем 29 августа - ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +23, +25 С. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.
30 августа +19 +21.
Ореховый Спас в 2021 году отмечается 29 августа.
Традиции и обряды праздникаВ Ореховый Спас в храмах проходят богослужения. Прихожане освящают орехи, мед, фрукты, хлеб.
Начинается заготовка лещины. Земледельцы убирают зерновые, подготавливают поля к посеву озимых культур. Хозяйки готовят пироги, булочки, пряники из муки нового урожая. Внутрь они кладут ореховую начинку. Домашней выпечкой принято угощать родственников и соседей. В этот праздник семьи собираются за богатым столом. Хозяйки готовят мясные и рыбные блюда, молочные продукты. На столе присутствуют яблоки, мед и орехи.
Хозяйки готовят лечебные настойки. Они заливают орехи коньяком или водкой и ставят в темное место. Эту настойку используют зимой против простуды. В этот день принято засушивать ветки орешника и делать из них веники для бани.
В некоторых регионах сохранились традиции устраивать ярмарки, на которых торговцы продают полотняные изделия.