Гроза нагрянет в Ореховый Спас 29 августа в Бердске
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Гроза нагрянет в Ореховый Спас 29 августа в Бердске

6:20:158/29/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Днем 29 августа - ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Начинается заготовка лещины. Земледельцы убирают зерновые, подготавливают поля к посеву озимых культур
Начинается заготовка лещины. Земледельцы убирают зерновые, подготавливают поля к посеву озимых культур

29 августа в Бердске ночью ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 4-8 м/с. Температура воздуха +14, +16 С.

Днем 29 августа - ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +23, +25 С. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

30 августа +19 +21.

Ореховый Спас в 2021 году отмечается 29 августа.

Традиции и обряды праздника

В Ореховый Спас в храмах проходят богослужения. Прихожане освящают орехи, мед, фрукты, хлеб.

Начинается заготовка лещины. Земледельцы убирают зерновые, подготавливают поля к посеву озимых культур. Хозяйки готовят пироги, булочки, пряники из муки нового урожая. Внутрь они кладут ореховую начинку. Домашней выпечкой принято угощать родственников и соседей. В этот праздник семьи собираются за богатым столом. Хозяйки готовят мясные и рыбные блюда, молочные продукты. На столе присутствуют яблоки, мед и орехи.

Хозяйки готовят лечебные настойки. Они заливают орехи коньяком или водкой и ставят в темное место. Эту настойку используют зимой против простуды. В этот день принято засушивать ветки орешника и делать из них веники для бани.

В некоторых регионах сохранились традиции устраивать ярмарки, на которых торговцы продают полотняные изделия.

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