Сильнейшая магнитная буря 29 августа 2021: геоудар перерастает в многодневный космический шторм
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Сильнейшая магнитная буря 29 августа 2021: геоудар перерастает в многодневный космический шторм

5:40:318/29/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Не тратьте свою энергию и свои эмоции на людей конфликтных и пытающихся втянуть вас в ссору или домашние разборки.

Сегодня, 29 августа, ожидает сильная магнитная буря, которая перерастет в мощный космический шторм уже 30 августа
Сегодня, 29 августа, ожидает сильная магнитная буря, которая перерастет в мощный космический шторм уже 30 августа

Ну что, дорогие наши читатели, как вы себя ощущаете? Как оказалось, вчера был еще более менее спокойный день для метеопатов! И если по недавнему прогнозу ФИАН, сильная магнитная буря должна была произойти лишь 2-3 сентября. То накануне прогноз изменился.

Сегодня, 29 августа, ожидает сильная магнитная буря, которая перерастет в мощный космический шторм уже 30 августа. Который нанесет самый большие удары с 6.00 до 12.00 по Москве.

Расписание геоударов на 29 августа

- С полуночи по Москве будут небольшие колебания, которые утихнут в 6 утра. В Новосибирске с 4 утра и до 8 утра.

-Далее магнитные колебания начнут набирать обороты с 12.00 по Москве и с 16.00 в Новосибирске.

- И весь день магнитная буря будут только усиливаться. С 18.00 по Москве начнет очень сильная магнитная буря. С 22.00 в Новосибирске.

-И если верить Лаборатории Рентгеновской астрономии солнца, шторм продолжится и 30 августа.

Как прожили последние деньки наши читатели?

Владимир:

Трясучка и спина болит. Головокружение, ну это само-собой, естественно...

Ирина:

Почему-то в этот раз ещё и спина присоединилась - шея, плечи, между лопатками ломит, скованность...

Ольга:

Всё тело плывёт, ну что же такое, и на улицу не выйти...

Игорь:

Упадок сил и ноги тяжёлые...

Александр:

Тоже внутренняя дрожь, голову давит, нервяк. Не знаю, надо как-то до магазина сходить.

Люба:

Да, до магазина... Я понял, а другие не поймут, пока не шибанёт. Обидно...

Василий:

Я удивляюсь. Почему всегда пишут контрастный душ, и прогуляться на свежем воздухе. Только сейчас под душем шибануло... 179/98 хотя норм. 140/90

Анатолий:

Тряска, тошнота, голова болит, давление понижено, состояние не очень.

Татьяна Москва:

Первый раз так шибануло сильно - ноги ватные, голова как в тумане и затылок тяжёлый и как оглушенная. Дрожь и нервяк внутренний. Глаза как песком насыпало. Давление померила на одной руке 150/90, на другой 130/88. У кого так ещё ?

Виталий:

Всё впереди. В новостях по Рен-ТВ сказали, что в сентябре будет...

Ольга:

Давление на разных руках всегда разное, это нормально, главное, чтобы разница была не больше 10.

Наталья:

Получается у нас или Всд или невроз? Друзья, мы все больные люди?

Ирина:

Естественно.

Что сделать, чтобы облегчить участь?

- Не поддавайтесь на провокации ближних – что вы придумали метеозависимость. Она есть. Но, к счастью, не у всех.

-Просыпайтесь утром в спокойном режиме – не торопитесь.

-Отложите важные дела и работу на даче.

-Следите за артериальным давлением.

-Принимайте препараты, назначенные врачом.

-Пейте травяной чай. Воду. Можно добавить лимон.

-При мигрени оставайтесь в темной и хорошо проветриваемой комнате. Просто лежите. Можно уснуть.

-Не переедайте. Хотя со слабостью и головной болью это бывает сложно выполнить!

-Не ешьте соленой и копченое – эти продукты благодаря соли задерживают жидкость в вашем организме. А значит, может повышаться давление.

-Не курите и не пейте алкоголь.

-И конечно, не тратьте свою энергию и свои эмоции на людей конфликтных и пытающихся втянуть вас в ссору или домашние разборки.

Берегите себя! Вы особый, раз вас так любит Солнце.

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