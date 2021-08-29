Сильнейшая магнитная буря 29 августа 2021: геоудар перерастает в многодневный космический шторм

Ну что, дорогие наши читатели, как вы себя ощущаете? Как оказалось, вчера был еще более менее спокойный день для метеопатов! И если по недавнему прогнозу ФИАН, сильная магнитная буря должна была произойти лишь 2-3 сентября. То накануне прогноз изменился.
Сегодня, 29 августа, ожидает сильная магнитная буря, которая перерастет в мощный космический шторм уже 30 августа. Который нанесет самый большие удары с 6.00 до 12.00 по Москве.
Расписание геоударов на 29 августа
- С полуночи по Москве будут небольшие колебания, которые утихнут в 6 утра. В Новосибирске с 4 утра и до 8 утра.
-Далее магнитные колебания начнут набирать обороты с 12.00 по Москве и с 16.00 в Новосибирске.
- И весь день магнитная буря будут только усиливаться. С 18.00 по Москве начнет очень сильная магнитная буря. С 22.00 в Новосибирске.
-И если верить Лаборатории Рентгеновской астрономии солнца, шторм продолжится и 30 августа.
Как прожили последние деньки наши читатели?
Владимир:
Трясучка и спина болит. Головокружение, ну это само-собой, естественно...
Ирина:
Почему-то в этот раз ещё и спина присоединилась - шея, плечи, между лопатками ломит, скованность...
Ольга:
Всё тело плывёт, ну что же такое, и на улицу не выйти...
Игорь:
Упадок сил и ноги тяжёлые...
Александр:
Тоже внутренняя дрожь, голову давит, нервяк. Не знаю, надо как-то до магазина сходить.
Люба:
Да, до магазина... Я понял, а другие не поймут, пока не шибанёт. Обидно...
Василий:
Я удивляюсь. Почему всегда пишут контрастный душ, и прогуляться на свежем воздухе. Только сейчас под душем шибануло... 179/98 хотя норм. 140/90
Анатолий:
Тряска, тошнота, голова болит, давление понижено, состояние не очень.
Татьяна Москва:
Первый раз так шибануло сильно - ноги ватные, голова как в тумане и затылок тяжёлый и как оглушенная. Дрожь и нервяк внутренний. Глаза как песком насыпало. Давление померила на одной руке 150/90, на другой 130/88. У кого так ещё ?
Виталий:
Всё впереди. В новостях по Рен-ТВ сказали, что в сентябре будет...
Ольга:
Давление на разных руках всегда разное, это нормально, главное, чтобы разница была не больше 10.
Наталья:
Получается у нас или Всд или невроз? Друзья, мы все больные люди?
Ирина:
Естественно.
Что сделать, чтобы облегчить участь?
- Не поддавайтесь на провокации ближних – что вы придумали метеозависимость. Она есть. Но, к счастью, не у всех.
-Просыпайтесь утром в спокойном режиме – не торопитесь.
-Отложите важные дела и работу на даче.
-Следите за артериальным давлением.
-Принимайте препараты, назначенные врачом.
-Пейте травяной чай. Воду. Можно добавить лимон.
-При мигрени оставайтесь в темной и хорошо проветриваемой комнате. Просто лежите. Можно уснуть.
-Не переедайте. Хотя со слабостью и головной болью это бывает сложно выполнить!
-Не ешьте соленой и копченое – эти продукты благодаря соли задерживают жидкость в вашем организме. А значит, может повышаться давление.
-Не курите и не пейте алкоголь.
-И конечно, не тратьте свою энергию и свои эмоции на людей конфликтных и пытающихся втянуть вас в ссору или домашние разборки.
Берегите себя! Вы особый, раз вас так любит Солнце.