Образ Господа на полотенце: перед какой иконой принято молиться на перенесение нерукотворного образа Господа Иисуса Христа 29 августа?

29 августа в храмах празднуется перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь. Нерукотворным Образ называется потому, что не являлся результатом работы человеческих рук, это был отпечаток лица Господа на полотенце (убрусе). Римские историки пишут, что реликвия длительное время хранилась на территории современной Турции, в древнем городе Эдессе, где излечила местного правителя Авгаря от тяжелейшей проказы. Авгарь, увидев настоящее чудо Божие, уверовал и стал первым царем, принявшим христианство. А священный убрус повесили на площади города, чтобы люди из разных стран могли поклониться Лику Спасителя и получить исцеление.
Однако позже Образ Христа на полотенце оказался среди трофеев мусульманских захватчиков. Для христиан данное событие стало невыносимой утратой, которую оплакивали 9 веков: лишь спустя это время Византийскому императору удалось выкупить реликвию. Убрус перевезли в Константинополь, где он стал главной святыней в храме. Известно, что уже в Византии живописцы пытались писать портреты с чудотворного Образа.
В свою очередь, эти изображения копировали уже в других странах. По всему свету стала распространяться молва, что Лик Спасителя, нарисованный на холсте или на дереве, помогает избавиться от болезней, оберегает на поле битвы. Так зародилась традиция помещать Образ Христа на военные стяги и молиться перед изображением Господа. Уже позже на Руси появились иконы различных святых, но первой христианской иконой был именно он — Спас Нерукотворнный.
29 августа православные верующие чтят эту икону и произносят перед ней молитвы. При этом самым древним Спасом Нерукотворным, дошедших до наших дней, считается Новгородский Образ. На нем запечатлен спокойный Лик Христа на желтом фоне. Над головой Господа светится нимб с вписанным в него крестом.
Примерно так изображен Сын Божий и на многих других древних образцах данного типа иконографии. Иногда также на фоне Святого Образа рисовали складки ткани, пытаясь передать текстуру полотна. А в Византии нимб украшали различными драгоценными камнями.
Сегодня в любом храме можно купить икону в стилистике Спаса Нерукотворного. Верующие просят перед святыней об исцелении от болезней, о помощи в принятии сложных жизненных решений. Кроме того, обращаются к Господу, чтобы он наставил на путь истинный.