Образ Господа на полотенце: перед какой иконой принято молиться на перенесение нерукотворного образа Господа Иисуса Христа 29 августа?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Образ Господа на полотенце: перед какой иконой принято молиться на перенесение нерукотворного образа Господа Иисуса Христа 29 августа?

10:20:058/29/2021Фото: Правмир
0

Примерно так изображен Сын Божий и на многих других  древних образцах данного типа иконографии. Иногда также на фоне Святого Образа рисовали  складки ткани, пытаясь передать текстуру полотна.

икона
Нерукотворный лик Иисуса Христа утрачен в 1204 году

29 августа в храмах празднуется перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь. Нерукотворным Образ называется потому, что не являлся результатом работы человеческих рук, это был отпечаток лица Господа на полотенце (убрусе). Римские историки пишут, что реликвия длительное время хранилась на территории современной Турции, в древнем городе Эдессе, где излечила местного правителя Авгаря от тяжелейшей проказы. Авгарь, увидев настоящее чудо Божие, уверовал и стал первым царем, принявшим христианство. А священный убрус повесили на площади города, чтобы люди из разных стран могли поклониться Лику Спасителя и получить исцеление.

Однако позже Образ Христа на полотенце оказался среди трофеев мусульманских захватчиков. Для христиан данное событие стало невыносимой утратой, которую оплакивали 9 веков: лишь спустя это время Византийскому императору удалось выкупить реликвию. Убрус перевезли в Константинополь, где он стал главной святыней в храме. Известно, что уже в Византии живописцы пытались писать портреты с чудотворного Образа.

В свою очередь, эти изображения копировали уже в других странах. По всему свету стала распространяться молва, что Лик Спасителя, нарисованный на холсте или  на дереве, помогает избавиться от болезней, оберегает на поле битвы. Так зародилась  традиция помещать Образ Христа на военные стяги и молиться перед изображением Господа. Уже позже  на Руси появились иконы различных святых, но первой христианской иконой был именно он — Спас Нерукотворнный.  

29 августа православные верующие чтят эту икону и произносят перед ней молитвы. При этом самым древним Спасом Нерукотворным, дошедших до наших дней, считается Новгородский Образ. На нем запечатлен спокойный Лик Христа на желтом фоне.  Над головой Господа светится нимб с  вписанным в него крестом.  

Примерно так изображен Сын Божий и на многих других  древних образцах данного типа иконографии. Иногда также на фоне Святого Образа рисовали  складки ткани, пытаясь передать текстуру полотна. А в Византии нимб украшали различными драгоценными камнями. 

Сегодня в любом храме можно купить икону в стилистике Спаса Нерукотворного. Верующие просят перед святыней об исцелении от болезней, о помощи в принятии сложных жизненных решений. Кроме того, обращаются к Господу, чтобы он  наставил на путь истинный. 

Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Люди каких знаков Зодиака самые неверные
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
72-летняя Пугачева показала фото без макияжа
Названа средняя зарплата учителя в Москве: неожиданная сумма
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
праздникиореховый спасперенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы отпразднуете праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дебош в самолете Москва-Сочи устроила пассажирка бизнес-класса. Смотрите видео
9:55:31 8/29/2021
Дебош в самолете Москва-Сочи устроила пассажирка бизнес-класса. Смотрите видео
Монеты вывести из оборота призвали в Госдуме: Себестоимость дороже номинала
9:31:14 8/29/2021
Монеты вывести из оборота призвали в Госдуме: Себестоимость дороже номинала
Гороскоп на 30 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:11 8/29/2021
Гороскоп на 30 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Благолепные слова и чудесные открытки для родных и друзей 29 августа в Ореховый спас
9:19:45 8/29/2021
Благолепные слова и чудесные открытки для родных и друзей 29 августа в Ореховый спас
Приплывшего с Кунашира россиянина задержали за нелегальный въезд в Японии
9:18:45 8/29/2021
Приплывшего с Кунашира россиянина задержали за нелегальный въезд в Японии
Вратарь "Красной звезды" погиб на тренировочном спарринге при столкновении с нападающим "Балтики"
9:04:48 8/29/2021
Вратарь "Красной звезды" погиб на тренировочном спарринге при столкновении с нападающим "Балтики"
Сильнейшие обряды в Ореховый спас 2021: На здоровье, благополучие и удачу
9:02:05 8/29/2021
Сильнейшие обряды в Ореховый спас 2021: На здоровье, благополучие и удачу
Что можно и никогда нельзя делать в день Вдовьи помочи 29 августа?
8:59:11 8/29/2021
Что можно и никогда нельзя делать в день Вдовьи помочи 29 августа?
Чудеса иконы Божьей Матери Феодоровской в праздник святыни 29 августа 2021 года. Все молитвы
8:51:29 8/29/2021
Чудеса иконы Божьей Матери Феодоровской в праздник святыни 29 августа 2021 года. Все молитвы
За подделку сертификатов о вакцинации возбуждено 10 уголовных дел с начала 2021 года в Новосибирской области
8:51:16 8/29/2021
За подделку сертификатов о вакцинации возбуждено 10 уголовных дел с начала 2021 года в Новосибирской области