5 признаков метеозависимости: как от нее избавиться и облегчить свое состояние в 3 опасных магнитных бури сентября 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

5 признаков метеозависимости: как от нее избавиться и облегчить свое состояние в 3 опасных магнитных бури сентября 2021 года

8:20:218/29/2021Фото: piqsels
0

Если вы постоянно чувствуете себя плохо в периоды смены погоды, то первое, что необходимо сделать — обратиться к врачу для диагностики и лечения возможных заболеваний. 

солнце
В магнитные бури чаще всего беспокоит сильная головная боль

Говорят,  у природы нет плохой погоды, но с этим наверняка захотят поспорить люди, страдающие метеозависимостью. А к ним, по оценкам исследователей, относится треть городского населения, среди сельских жителей показатель значительно ниже. Впервые упоминания о метеозависимости появились еще в трудах времен Гиппократа.

Однако лишь относительно недавно данное явление было признано официальной медициной как объективно существующий факт. Появилась даже наука биометеорология, цель которой — изучить связь между климатическими условиями и самочувствием людей. Специалисты-метеорологи выяснили, что на состояние человека могут влиять такие факторы, как атмосферное давление, скорость ветра, влажность воздуха, концентрация кислорода в воздухе. Данные показатели не являются абсолютно стабильными, и при нормальном жизненном тонусе организм должен относится к их колебаниям спокойно. Ведь природа наделила нас целым рядом адаптивных функций.

При смене погоды у человека меняется и свертываемость крови, и даже скорость выработки определенных гормонов. Таким образом наше тело приспосабливается к новой окружающей среде. Нарушение способности приспосабливаться или полное ее отсутствие это и есть метеозависимость. Признаками такого состояния могут быть:


  • обострение хронических заболеваний
  • состояние сонливости, даже когда человек спит достаточное количество времени
  • резкие головные боли
  • боль в суставах 
  • быстрая утомляемость, вялость.

Метеозависимость не считается диагнозом и редко возникает сама  по себе, обычно она лишь дополняет имеющиеся болезни. Так, например, известно, что на повышение влажности резко реагируют сердечники: перед грозой среди них возрастает количество летальных исходов. Изменение атмосферного давления несет опасность для гипертонкиков и гипотоникв. При недостатке кислорода  в воздухе страдают люди с астмой, ишемической болезнью. Сильный ветер вызывает активизацию психических расстройств. Туман негативно влияет на пациентов с заболеваниями щитовидки и на женщин в период менопаузы. 

А одним из самых вредоносных для метеопатов явлений  являются магнитные бури, во время которых усиливается удары солнечного ветра по геополю. 

Чтобы обезопасить себя, лучше следить за прогнозами космической погоды и готовиться к геоштормам заранее. Перед напряженными периодами рекомендуется больше гулять, высыпаться, отказаться от вредных привычек и больших физических нагрузок. Данные советы актуальны в настоящий момент, ведь начало осени готовит нам достаточно серьезное испытание. 

Уже с 1 по 4 сентября ожидается магнитная буря силой до 5 баллов. Также тяжело придется метеопатом с 10 по 12 сентября и в самом конце месяца.

При этом ученые еще не знают, можно ли избавиться от метеозависимости полностью. Но уверены, что на погоду гораздо меньше реагируют те, кто ведут здоровый образ жизни и долго бывают на свежем воздухе. А если вы постоянно чувствуете себя плохо в периоды смены погоды, то первое, что необходимо сделать — обратиться к врачу для диагностики и лечения возможных заболеваний. 

 

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Реальное фото Пугачевой потрясло россиян
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Талибы заявили, что ждёт посольство России в Кабуле
прогнозмагнитная буряметеозависимость
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы снимаете головную боль?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

5 признаков метеозависимости: как от нее избавиться и облегчить свое состояние в 3 опасных магнитных бури сентября 2021 года
8:20:21 8/29/2021
5 признаков метеозависимости: как от нее избавиться и облегчить свое состояние в 3 опасных магнитных бури сентября 2021 года
30 августа – день священномученика Мирона Кизического: за что строгали тело святого гребнями. Молитва
6:45:29 8/29/2021
30 августа – день священномученика Мирона Кизического: за что строгали тело святого гребнями. Молитва
Талибы расстреляли знаменитого афганского певца Фавада Андараби: Музыка под запретом
6:32:32 8/29/2021
Талибы расстреляли знаменитого афганского певца Фавада Андараби: Музыка под запретом
БердскГорячую воду дали всему Бердску: Пять дней 106-тысячный город сидел с тазиками
6:22:52 8/29/2021
Горячую воду дали всему Бердску: Пять дней 106-тысячный город сидел с тазиками
БердскДело о похоронном венке независимому кандидату в горсовет Бердска взял под личным контроль генерал Кульков
6:01:44 8/29/2021
Дело о похоронном венке независимому кандидату в горсовет Бердска взял под личным контроль генерал Кульков
В новосибирском зоопарке погибла женщина: Ее тело нашли в туалете
5:35:41 8/29/2021
В новосибирском зоопарке погибла женщина: Ее тело нашли в туалете
Маргарита Грачева с отрубленными мужем руками родила третьего ребенка
5:22:53 8/29/2021
Маргарита Грачева с отрубленными мужем руками родила третьего ребенка
Российские туристы раскритиковали отдых в регионах: Что раздражает больше всего
4:51:00 8/29/2021
Российские туристы раскритиковали отдых в регионах: Что раздражает больше всего
Умерших от коронавируса за сутки на 29 августа назвали в Новосибирской области: Жертв становится меньше
4:34:03 8/29/2021
Умерших от коронавируса за сутки на 29 августа назвали в Новосибирской области: Жертв становится меньше
Собянин: Учебный год пройдет в очном режиме в московских школах
3:54:39 8/29/2021
Собянин: Учебный год пройдет в очном режиме в московских школах