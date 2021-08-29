5 признаков метеозависимости: как от нее избавиться и облегчить свое состояние в 3 опасных магнитных бури сентября 2021 года

Говорят, у природы нет плохой погоды, но с этим наверняка захотят поспорить люди, страдающие метеозависимостью. А к ним, по оценкам исследователей, относится треть городского населения, среди сельских жителей показатель значительно ниже. Впервые упоминания о метеозависимости появились еще в трудах времен Гиппократа.
Однако лишь относительно недавно данное явление было признано официальной медициной как объективно существующий факт. Появилась даже наука биометеорология, цель которой — изучить связь между климатическими условиями и самочувствием людей. Специалисты-метеорологи выяснили, что на состояние человека могут влиять такие факторы, как атмосферное давление, скорость ветра, влажность воздуха, концентрация кислорода в воздухе. Данные показатели не являются абсолютно стабильными, и при нормальном жизненном тонусе организм должен относится к их колебаниям спокойно. Ведь природа наделила нас целым рядом адаптивных функций.
При смене погоды у человека меняется и свертываемость крови, и даже скорость выработки определенных гормонов. Таким образом наше тело приспосабливается к новой окружающей среде. Нарушение способности приспосабливаться или полное ее отсутствие — это и есть метеозависимость. Признаками такого состояния могут быть:
- обострение хронических заболеваний
- состояние сонливости, даже когда человек спит достаточное количество времени
- резкие головные боли
- боль в суставах
- быстрая утомляемость, вялость.
Метеозависимость не считается диагнозом и редко возникает сама по себе, обычно она лишь дополняет имеющиеся болезни. Так, например, известно, что на повышение влажности резко реагируют сердечники: перед грозой среди них возрастает количество летальных исходов. Изменение атмосферного давления несет опасность для гипертонкиков и гипотоникв. При недостатке кислорода в воздухе страдают люди с астмой, ишемической болезнью. Сильный ветер вызывает активизацию психических расстройств. Туман негативно влияет на пациентов с заболеваниями щитовидки и на женщин в период менопаузы.
А одним из самых вредоносных для метеопатов явлений являются магнитные бури, во время которых усиливается удары солнечного ветра по геополю.
Чтобы обезопасить себя, лучше следить за прогнозами космической погоды и готовиться к геоштормам заранее. Перед напряженными периодами рекомендуется больше гулять, высыпаться, отказаться от вредных привычек и больших физических нагрузок. Данные советы актуальны в настоящий момент, ведь начало осени готовит нам достаточно серьезное испытание.
Уже с 1 по 4 сентября ожидается магнитная буря силой до 5 баллов. Также тяжело придется метеопатом с 10 по 12 сентября и в самом конце месяца.
При этом ученые еще не знают, можно ли избавиться от метеозависимости полностью. Но уверены, что на погоду гораздо меньше реагируют те, кто ведут здоровый образ жизни и долго бывают на свежем воздухе. А если вы постоянно чувствуете себя плохо в периоды смены погоды, то первое, что необходимо сделать — обратиться к врачу для диагностики и лечения возможных заболеваний.