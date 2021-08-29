Что можно и никогда нельзя делать в день Вдовьи помочи 29 августа?
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29.08
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Что можно и никогда нельзя делать в день Вдовьи помочи 29 августа?

8:59:118/29/2021Фото: piqsels
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Многие исследователи старины с жалостью  рассказывают о народных традициях, которые сегодня почти утеряны. Ведь в них отражалось стремление людей к взаимопомощи.

забор
Помогали во всем, даже поправить заборы

Современный человек часто смотрит в далекое прошлое с чувством собственного превосходства. Считается, что прогресс сделал нас умнее предков. Мы научились лечиться таблетками, а не травами, строить бетонные дома, а не избы, и погоду предсказываем с помощью науки, а не суеверий. Тем не менее, многие исследователи старины с жалостью  рассказывают о народных традициях, которые сегодня почти утеряны. Ведь в них отражалось стремление людей к взаимопомощи, сплоченности и бескорыстию.   Вспомнить хотя бы обычай устраивать 30 августа Вдовьи помочи.

На исходе лета у земледельцев  и минуты свободной не было: только закончился сбор урожая, а уже наступала подготовка к зиме. И во всей этой суете каждый находил свободный день, чтобы  оставить  собственные неотложные дела ради доброго поступка. Селяне собирались вместе и шли во вдовьи дома. Без мужской силы они выглядели беднее, чем остальные: одной женщине было сложно успеть смотреть за хозяйством и за детьми. В результате накапливалось много задач, которые требовали срочного решения. Для этого и существовали Вдовьи помочи. Мужчины в этот день могли залатать вдове прохудившуюся крышу, починить забор, наколоть дрова. Кроме того, они пахали землю, сеяли озимые, чтобы семья не осталась на следующий год голодная. У женщин тоже было много забот: они помогали вычистить двор, сделать заготовки на зиму, пекли хлеб, кормили скотину, стирали.

Кроме того, каждая семья старалась принести сиротам что-то от себя. Например, это могли быть зерно, мука хлеб, лук, орехи, грибы, ягоды.  Ну а кто-то брал с собой одежду или ткань. На Руси считалось, что быть вдовой  — значит быть обездоленной,  а значит любая помощь для такой женщины не будет лишней. А вот обижать вдов 30 августа было категорически нельзя. Считалось, что тот, кто это сделает, сам проведет остаток жизни в бедности. Да и вообще в этот день запрещалось отказывать в помощи любому просящему. 

Заканчивались Вдовьи помочи совместным обедом.  На столе обычно была  похлебка, каша и булочки. И хотя все это нехитрое угощение тоже собирали вскладчину, хозяйку благодарили за радушие и после уходили. Конечно, это не значило, что теперь вдова брошена на произвол судьбы. И в другие дни деревенские не забывали заглядывать к ней с гостинцами для деток. А по весне устраивали снова собирались вместе, чтобы привести в порядок и засеять огород. 

Сегодня мы узнаем о подобных традициях только из воспоминаний старых людей или из художественной литературы. С другой стороны, остаться без мужа уже не означает испытывать нужду. В современном мире достаточно профессий, где женщина может реализоваться и заработать на достойную жизнь. Тем не менее, все еще есть люди, которые нуждаются в поддержке окружающих: старики, сироты, инвалиды. Почему бы не вспоминать о них чаще? 

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