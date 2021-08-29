Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 августа 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 августа 2021 в России и мире

7:40:478/29/2021Фото: piqsels
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 29 августа 2021 года.

виноград
29 августа - День виноградарства и виноделия

• День рождения мотоцикла
• День подразделений специального назначения ВВ МВД РФ
• День гуляний по крышам
• День шахтёра
• Праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа
• Профессиональный праздник Дедов Морозов
• День бархатных туфелек
• Праздник иконы Божией Матери Феодоровская
• День виноградарства и виноделия в Республике Крым
• Праздник иконы Божией Матери «Торжество Пресвятой Богородицы» (Порт-Артурская)
• Начало года по древнеегипетскому календарю
• День «Больше трав, меньше соли» (More Herbs, Less Salt Day)
• Международный день действий против ядерных испытаний (International Day Against Nuclear Tests)
• День жареного мяса - Япония
• Винный фестиваль (Madeira Wine Festival) - Португалия
• День памяти павших героев-защитников независимости - Украина
• День бабушек и дедушек (Zufumu Jie) - Тайвань
• День посадки деревьев (Arbor Day) - Аргентина
• День лимонного сока (National Lemon Juice Day) - США
• Праздник святой Марии Морской (Feast of Virgin of the Sea) - Испания
• День озера Севан - Армения
• День спорта (National Sports Day) - Индия
• День прав человека (Individual Rights Day) - США
• Праздник урожая «Карам» (Karam Harvest Festival) - Индия
• День швейцарских виноделов (National Swiss Winegrowers Day) - США
• День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона - Казахстан
• День гончарной печи (Potteries Bottle Oven Day) - США
• День муниципальной полиции (Dzien Strazy Gminnej) - Польша
• День китайского рагу «Чоп Суи» (National Chop Suey Day) - США
• День языка телугу (Telugu Language Day) - Индия
• День осведомлённости о саркоидозе (National Sarcoidosis Awareness Day) - США
• Воскресенье «Жертвовать своими желаниями ради нужд других» (Sacrifice Our Wants for Other`s Needs Sunday) - США
• День адвоката (Dia del Abogado) - Аргентина
• День Словацкого национального восстания (Slovak National Uprising Day) - Словакия
• День «По словам Хойла» («According to Hoyle» Day) - США
• Именины у Александра, Диомида, Герасима, Анны, Степана, Якова
• Хлебный Спас (Ореховый спас)

Важные события

1698 Пётр Великий предписал подданным брить бороды и носить европейскую одежду.
1703 по указу Петра I, на берегу Онежского озера начато строительство железоделательного завода, который впоследствии дал начало городу Петрозаводску.
1883 в Канаде состоялась презентация первой в мире электроплиты.
1912 в Москве открыта панорама Франца Рубо «Бородинская битва».
1929 пуском электрички от Москвы до Мытищ начата эксплуатация первого магистрального электрифицированного участка Московской железной дороги.
1938 в СССР введено заочное обучение в ВУЗах.
1949 состоялось испытание первой советской атомной бомбы в Семипалатинске.
1964 реабилитированы немцы Поволжья.
1970 на экраны вышел фильм Сергея Параджанова «Цвет граната».
1975 в земном небе появилась сверхновая звезда в созвездии Лебедя.
1982 открыт 109-й элемент периодической системы Менделеева – Мейтнерий (Meitnerium).
1999 в Донецке открыт прижизненный памятник шестикратному чемпиону мира по прыжкам с шестом Сергею Бубке.
200 1обнаружен человеческий ген долголетия.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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